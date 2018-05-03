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© m-road.ru

3 мая 2018 13:07

Дороги 229

Платная трасса Москва-Санкт-Петербург стала дороже

С 3 мая на ряде участков платной трассы М-11 (Москва-Петербург) повысили тарифы для автомобилистов без транспондеров.

Тарифы повысила Северо-западная концессионная компания (СЗКК), а коснутся они водителей без абонемента и транспондера для бесконтактной оплаты проезда, сообщает РБК.

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Новые тарифы введены на участках "Москва-Зеленоград" и "Москва-Солнечногорск". Кроме того, повышается стоимость проезда по "Малой бетонке" (А-107). Повышенные тарифы затронут они все пятницы (после 16:00 мск) и выходные дни. Тарифы выросли для легковых машин, мотоциклов, грузовиков высотой до 2,6 м, а также небольших автобусов.

К примеру, в пятницу вечером поездка на легковушке по платному участку от Москвы до Зеленограда будет стоить 450 рублей вместо 400. На 50 руб. подорожает проезд до Солнечногорска.

Стоимость поездки до аэропорта Шереметьево остается прежней - 300 руб.​

Новые тарифы для автовладельцев без транспондеров направлены на снижения нагрузки на пункты оплаты, пояснил изданию PR-менеджер СЗКК Олег Завьялов.

"Изменение тарифов проводится с целью увеличения доли проездов с транспондерами. Мы не трогаем абонементы на проезд, но часть тарифов мы изменяем в дачное время, чтобы снизить нагрузку на пункты оплаты. И рекомендуем для сокращения стоимости поездки пользоваться абонементами и транспондерами — с ними оплата происходит быстрее, и их стоимость не меняется на фоне повышения тарифов. Проезд с транспондером по платной дороге позволяет снизить стоимость поездки на 20%", - утверждает Завьялов.

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