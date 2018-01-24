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© Porsche

Porsche назвал российские цены на гибридный Cayenne

Новое поколение кроссовера Porsche Cayenne обзавелось подключаемой гибридной версией, которая будет предлагаться и в России.

Новый гибридный Porsche Cayenne E-Hybrid получил 3-литровый бензиновый V6 в 340 л.с. и электромотор на 136 л.с. Производитель заявляет, что суммарная отдача силовой установки - 462 л.с. и до 700 Нм крутящего момента. 

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Плагин-гибридный привод разгоняет Cayenne с места до 100 км/ч за 5 секунд и обеспечивает максимальную скорость 253 км/ч. В чисто электрическом режиме новый Cayenne E-Hybrid может проехать до 44 км со скоростью 135 км/ч. Средний расход топлива в новом европейском ездовом цикле (NEDC) составляет в зависимости от используемого комплекта шин 3,4–3,2 л/100 км и 20,9–20,6 кВт/ч электроэнергии на 100 км.

Porsche также переработала для нового Cayenne E-Hybrid и систему привода. Гибридный модуль - это блок из электродвигателя и разделительной муфты. Но в отличие от прежней электрогидравлической системы с винтовым исполнительным элементом разделительная муфта приводится в действие электромеханическим путем, что повышает скорость реакции. Передачу крутящего момента выполняет новая, разработанная для всего модельного ряда Cayenne автоматическая коробка передач Tiptronic S с восемью ступенями. Гибрид получил активный подключаемый полный привод с электронно-регулируемой многодисковой муфтой.

Система регулировки жесткости амортизаторов входит в базовую комплектацию. В качестве опции предлагаются система подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) и тягово-сцепное устройство для буксировки прицепов общей массой до 3,5 тонн.

Среди других новинок – позаимствованная у спорткара 918 Spyder стратегия электрического усиления Boost. Ее суть в том, что электродвигатель во всех режимах движения серийного пакета Sport Chrono может использоваться для создания дополнительной тяги при нажатии педали акселератора. Электрическое усиление Boost доступно во всем диапазоне оборотов и осуществляется в зависимости от дорожной ситуации и требований мощности.

В режимах динамичных Sport и Sport Plus для электроусиления может быть использован почти весь имеющийся энергоресурс батареи. В режиме Sport батарея заряжается до уровня, достаточного для следующей фазы электроподдержки. В режиме Sport Plus батарея заряжается максимально быстро. Остальные режимы обеспечивают максимальную экономичность поездки.

У Cayenne E-Hybrid на 30% увеличена емкость литий-ионной батареи - с 10,8 до 14,1 кВт/ч.  Батарея имеет жидкостное охлаждение и размещена под полом багажника в задней части автомобиля. За 7,8 часа высоковольтная батарея полностью заряжается от розетки на 230 В с 10-амперным предохранителем. Если в качестве альтернативы серийному зарядному устройству на 3,6 кВт использовать опциональное бортовое устройство мощностью 7,2 кВт и розетку на 230 В с предохранителем на 32 ампера, то батарея будет полностью заряжена уже через 2,3 часа. Отслеживать процесс зарядки можно с помощью Porsche Communication Management (PCM) или дистанционно, благодаря приложению Porsche Connect.

В списке новых опций - проекционный дисплей и 22-дюймовые легкосплавные диски. Кроме этого, для Cayenne теперь предлагаются цифровой "штурман" Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, сиденья с функцией массажа, обогрев лобового стекла, автономный отопитель с дистанционным управлением.

В России на новый Cayenne E-Hybrid уже открыт прием заказов по цене от 6 934 000 рублей. Выход на рынок состоится в конце мая 2018.

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