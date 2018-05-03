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© Volkswagen

3 мая 2018 11:08

Аналитика 258

В России назвали самые популярные автомобили для такси

Аналитики определили, какие автомобили в России за 2017 год чаще всего покупали для работы в службах такси.

В России в 2017 году юрлица купили 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды, сообщает "Автостат", выбравший из этого количества самые популярные марки.

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На первом месте по популярности в такси в минувшем году оказались автомобили марки Volkswagen, на долю которой пришлось 18,3% от общего объема. Второе место в этом рейтинге занимает Skoda (17,9%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (15,2%).

В первую пятерку также попали Kia и Renault (13,3% и 9,5% соответственно).

В десятку самых популярных марок автомобилей, приобретенных юридическими лицами для нужд такси и аренды в 2017 году, также вошли Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и LADA (1,5%).

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