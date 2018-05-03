Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости

Согласно утечке информации из баварской компании, которую обнародовал форум Bimmer Post, новая "заряженная" BMW М5 получила пакет Competition Package, в котором мощностью нынешнего битурбового V8 объемом 4,4 л была увеличена с 600 до 625 л.с.

Крутящий момент вырос с 750 до 800 Нм. Таким образом, по своей мощности М5 Competition Package превзошла топовую версию Mercedes-AMG E 63 S, чей 4-литровый наддувный V8 развивает 612 л.с., хотя его крутящий момент - 850 Нм.

Нынешняя М5 набирает "сотню" за 3,4 секунды, но с пакетом Competition Package она может делать это уже за 3,3 сек. Ожидаемая максимальная скорость - 305 км/час. Соперник от AMG чуть медленнее: до "сотни" он едет за 3,4 сек, а максимальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package составляет 300 км/час.

Такая "эмка" получила новый выхлоп, перенастроенную заниженную подвеску и другие колесные диски. А вот карбон-керамические тормоза в базовое оснащение пакета Competition пока не входят.

BMW М5 Competition Package могут представить уже 8 мая, а на конвейер ее запустят в июле. Цены на пакет Competition назовут позже.

Ранее BMW Group Россия объявила о старте приема предзаказов на новое поколение BMW M5. Рублевая цена "эм-пятой" составляет от 6 700 000 рублей. Это на 1,5 млн рублей больше, чем сейчас просят за 5 серию в исполнении M550i xDrive.