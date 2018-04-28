В России вступил в силу новый штраф за остановку на "вафельной" разметке

28 апреля 2018 года в России вступили в силу изменения в действующие Правила дорожного движения. С сегодняшнего дня на перекрестках дорог официально разрешена новая диагонально-перекрестная разметка желтого цвета, в народе именуемая "вафельницей". Отныне водителям запрещается выезжать на участок дороги с такой разметкой, если нет возможности проехать его без остановки.

Нахождение на "вафельнице" при запрещающем сигнале светофора повлечет за собой штраф в размере 1 000 рублей. Данная норма регламентируется частью 1 ст. 12.13 КоАП РФ. Зона проезжей части, крестообразно расчерченная желтыми линиями разметки, уже вошла в российский ГОСТ.



Особо подчеркнем, что на перекресток с разметкой "вафельного" типа теперь запрещается выезжать даже при зеленом сигнале светофора, если это повлечет за собой остановку и создание препятствия для движения поперечных транспортных потоков. Штрафовать за нахождение на "вафельнице" не будут лишь в том случае, если автомобиль выехал на перекресток для поворота направо или налево.



Новая диагонально-перекрестная разметка может дублироваться (но не обязательно) новым дорожным знаком "Участок перекрестка", на котором изображены соответствующие пересекающиеся линии. Этот знак будут устанавливать не более чем в 30 метрах от "вафельницы". В качестве эксперимента новую желтую разметку стали использовать в Москве еще в 2015 году. По мнению ЦОДД, скорость движения на участках с "вафельницей" в час пик возросла практически вдвое.