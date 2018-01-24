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Автопром

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Улыбчивые девушки-стендистки давно стали жемчужиной любой крупной автовыставки. И как китайские власти ни пытались сделать их облик более сдержанным, красота все равно победила визуальную "цензуру". Моделей на Пекинском автосалоне-2018 стало больше, одеты они смелее, ну а мы выбрали для вас самых-самых!

Тенденция усмирения сексапильных стендисток родилась именно здесь, в Китае, в 2015 году, когда местная компартия решила радикально снизить градус откровенности красоток-моделей.

Самые яркие девушки Женевского автосалона-2018!

А по возможности вообще от них отказаться. В Женеве эта же политика преподносилась под соусом равноправия, но в обоих случаях получилось не очень - публика не оценила.

К счастью, нынешний автосалон в Пекине оказался более демократичным: красивых девушек стало больше, чем в предыдущие годы, наряды у них были ярче, да и держались модели более раскованно.

Правда, и сюда добрался свежий европейский тренд: рядом с концептами девушки часто стоят вперемешку с парнями-стендистами, но в нашей галерее вы их точно не увидите.

Напоследок еще одно интересное наблюдение. На китайской автовыставке стало больше моделей европейской внешности, включая представительниц Восточной Европы - например, Украины и Польши.

Впрочем, не будем утомлять вас длинной преамбулой - переходите в галерею ниже и смотрите сами!

 

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