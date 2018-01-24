Посчитали-прослезились: замена топливных форсунок на дизельной ГАЗели NEXT

Вменяемый ценник на фоне иномарок, низкая стоимость расходников и хорошая ремонтопригодность делают наши отечественные ГАЗели абсолютными бестселлерами коммерческого сегмента на российском рынке. А с появлением дизеля Cummins российские грузовички еще и обрели приличный запас тяги, которого катастрофически не хватало маломощным бензиновым "четверкам" УМЗ. Что еще важнее, расход топлива снизился сразу литра на полтора-два - до 8,5 л на 100 км в загородном цикле.



Разумеется, с появлением семейства NEXT американский дизель китайского производства перекочевал и на новое поколение ГАЗелей. И хотя турбодизельные версии в среднем на 140-160 тысяч рублей дороже бензиновых, машины с "Камминсом" покупатели берут очень даже охотно. Коммерческий мотор объемом 2,8 л с развивает мощность 149 л.с., крутящий момент 330 Нм и оснащается топливной аппаратурой высокого давления Common Rail от компании Bosch.

Минимальная цена 1,028 млн руб Максимальная цена 1,587 млн руб

Заявленный производителем ресурс без капитального ремонта достигает 500 000 километров, хотя отдельные экземпляры при правильном обслуживании проезжали и больше. Неплохо!



Вот что пишет об этом сам производитель:

Двигатель Cummins ISF - новейшая модель в линейке дизельных двигателей известной американской компании, специализирующейся на разработке и производстве силовых агрегатов. Легкий, компактный и экономичный, двигатель Cummins ISF 2,8 имеет огромный запас по мощности и крутящему моменту.Это позволило выбрать для него оптимальные настройки, которые обеспечивают высокий ресурс и отличные динамические и тяговые характеристики при низком расходе топлива. Поэтому даже при полной загрузке Next можно уверенно эксплуатировать в экстремальных дорожных условиях. Из маркетинговых материалов компании ГАЗ.

В целом турбодизель от Cummins зарекомендовал себя как надежный агрегат, но слабые места у него тоже имеются - и проблемы как раз связаны с "нежной" топливной аппаратурой. Владельцам таких ГАЗелей следует избегать "ноу нэйм" заправок с некачественной соляркой. Достаточно залить один бак суррогата, коего в регионах все еще полным-полно, и чувствительные пьезофорсунки подачи топлива практически со стопроцентной гарантией можно выбрасывать.

Распылители высокого давления, предназначенные для дозированной подачи топлива в камеры сгорания, убивают вода, грязь и посторонние примеси в солярке, а нередко и металлическая стружка из ТНВД. В результате двигатель начинает работать нестабильно, "коптить", издавая при этом посторонние стуки, либо может вообще не заводиться. Кстати, пробег автомобиля в данном случае не имеет никакого значения - форсунки дизельной ГАЗели можно "похоронить" хоть на 20, хоть на 200 тысячах километров.

Официальные дилеры марки "ГАЗ" в Москве рассказали нам, к каким затратам стоит готовиться при таких обстоятельствах. И новости для экономных "газелистов" у нас не очень приятные: одна оригинальная пьезофорсунка Bosch для ГАЗель NEXT 2018 года выпуска будет стоить аж 14 487 рублей, а замена четырех обойдется уже в 57 948 рублей. Официалы практически всегда держат форсунки в наличии, поскольку случаи обращения для их замены происходят регулярно. Вдобавок к этому необходимо провести промывку топливной системы и заплатить за работы по установке новых деталей - это еще 9 750 рублей. В итоге замена форсунок обойдется владельцу в целых 67 698 рублей!

Запчасти 57 948 рублей Работы по замене 9 750 рублей Итого 67 698 рублей

Явно не на такие расходы рассчитывали покупатели новых ГАЗелей, для которых без малого 70 тысяч рублей - это очень чувствительная сумма. Вариантов сэкономить, кстати, не так уж много. Форсунки для "Камминса" можно со скидкой приобрести у тех же дилеров, если подождать запчасти подольше. На неофициальном рынке запчастей цена за форсунку еще немного снизится - но только до 10,5 тысяч. Некоторые сервисные центры предлагают восстановить вышедшие из строя пьезоэлементы, однако длительный срок службы после ремонта уже никто не гарантирует.



Впрочем, грешить на ГАЗель и двигатель Cummins в данном случае не совсем справедливо. На самом деле, в группе риска в России находятся абсолютно все дизельные автомобили, оснащенные чувствительной к качеству солярки системой впрыска. Даже бюджетный Renault Duster с мотором 1,5 dCi шокировал нас стоимостью замены форсунок. А напутствие владельцам ГАЗелей сегодня будет универсальным: не экономьте на качественном дизельном топливе! Это никак не снизит стоимость владения "ГАЗелью" на 1 км пробега, поскольку в среднесрочной перспективе выльется в колоссальные затраты на ремонт топливной системы.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)