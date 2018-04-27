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© Авилон

27 апр 2018 19:37

Автопром 225

В Москве продают самый редкий и роскошный Mercedes G-Class (очень дорого!)

Роскошный и эпатажный внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet вышел на рынок, казалось бы, совсем недавно и весь тираж в 99 экземпляров разошелся как горячие пирожки. И вот один из экземпляров с пробегом снова появился в продаже, причем в Москве. И он стоит очень дорого.

Автомобиль выставлен на продажу дилерским центром "Авилон Аура" в Москве. Его цена - 84 000 000 рублей. Последний новый G650 Landaulet продали в октябре прошлого года за 1,2 миллиона евро, а всего таких машин выпущено 99 штук. Автомобиль продают в сером цвете Monza Magno.

Mercedes привез в Пекин очень дорогой и очень странный прототип.

Роскошный Mercedes-Maybach G650 Landaulet создан на базе другой не менее экзотической модификации "Гелика" - G500 4x4 в его четырехколесной версии. Однако в версии Landaulet колесная база растянута более чем на полметра, полностью изменен интерьер, а под капотом поселился 6-литровый V12 мощностью 612 л.с. при 1 000 Нм крутящего момента. При этом весь внедорожный арсенал представлен в полном объеме: 450-миллиметровый клиренс, раздаточная коробка, портальные мосты и дифференциал со 100-процентной блокировкой.

За роскошь в салоне отвечают элементы, позаимствованные у Mercedes-Benz S-класса. В первую очередь, это раздельные задние кресла, оснащенные всеми положенными регулировками, функцией массажа с эффектом "горячих камней" и тому подобное.

В консоль между креслами имплантирован не только пульт управления климатической установкой и мультимедийной системой, но и подстаканники с подогревом и охлаждением, а также кнопки, позволяющие откинуть тканевую крышу. Наконец, перегородка между водительской и пассажирской частями салона снабжена дополнительными мониторами.

 

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