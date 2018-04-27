Новое поколение Audi S8 вышло на тесты

Под капотом Audi S8 установлен 4-литровый V8 TFSI, как у Porsche Panamera Turbo. По сведениям журналистов из британского издания AutoExpress, которые опубликовали несколько шпионских снимков с тестов седана на Нюрбургринге, на S8 мотор будет выдавать 542 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента.

Динамические характеристики пока не приводятся, однако, для сравнения, модель предыдущего поколения разгонялась до сотни за 4,1 секунды, а новый S8 должен оказаться быстрее. Тем более, что седан станет не только мощнее, но и легче. "Гражданская" A8 со сменой поколения полегчала на 95 килограммов, такие же изменения ожидают и S8.



Дизайн спортверсии флагмана обещает быть довольно сдержанным и консервативным. Тестовый экземпляр, замеченный на Нюрбургринге, выделялся крупными тормозными механизмами и четырьмя патрубками выхлопа.



Audi S8 должны официально представить в 2019 году. Вслед за "стандартной" S8 выйдет и особая модификация S8 Plus. Ей прочат гибридную силовую установку, как на новой Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, которая будет выдавать около 640 л.с. и 820 Нм крутящего момента.



"Гражданская" Audi A8 уже продается в России. В базовую комплектацию за 5 935 000 рублей входят адаптивная пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, навигационная система MMI Plus и подогрев передних кресел. Колесная база Audi A8 L на 13 сантиметров больше, чем в стандартном варианте, а стоит такой автомобиль минимум 6 715 000 рублей.