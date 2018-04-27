Появилось изображение новейшего электромобиля Volkswagen

Как утверждает немецкое издание Bild, в его распоряжении оказалось первое изображение серийной версии нового электрического хэтчбека, который был представлен в виде концепта под названием I.D.. Это будет "народная" компактная модель, с которой немецкий автогигант сделает первый серьезный шаг в сегмент электромобилей. Сообщается также, что в серийном варианте электромобиль будет называться Neo.

Примечательно, что серийная версия модели (если на снимке действительно она) практически не будет отличаться от футуристичного концепта: наиболее заметное отличие - в более "серийной" головной оптике. Изменится ли как-нибудь техническая составляющая, пока неизвестно.



Ожидается, что электрохэтчбек будет обладать запасом хода в 400-600 километров на одной зарядке в зависимости от типа батарей. В его основу ляжет новейшая модульная платформа MEB. Прототип I.D., представленный на автосалоне в Париже в 2016 году, обладал мощностью 169 л.с. и разгонялся до сотни за восемь секунд.



Но самое интересное, что Volkswagen Neo должен получиться на семь-восемь тысяч долларов дешевле, чем Tesla Model 3. Производство нового электрокара начнется в 2020 году, вместе с ним в серию выйдет и новый электрический кроссовер Volkswagen Cross I.D.. В целом же масштабная стратегия Volkswagen по электрификации модельного ряда подразумевает выпуск 15 новых автомобилей на электротяге.





