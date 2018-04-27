В России продают хорватский суперкар за 131 миллион рублей

Объявление о продаже фантастического суперкара (разумеется, по предзаказу) на сайте auto.ru разместила компания Electric Motors Club, которая продает в России множество разнообразных электромобилей. За Concept_Two просят более 131 000 000 рублей - и это без учета налогов, таможенных пошлин и затрат на доставку.



Впрочем, такой безумный ценник вполне объясним - Rimac Concept_Two будет очень редким и дорогим. У Rimac C-Two - четыре электромотора, по одному на каждое колесо, на осях они попарно объединены в компактные блоки. У электромоторов задней оси - по собственному двухступенчатому редуктору, у электромоторов передней оси - по одноступенчатому редуктору.

Суммарная мощность силовой установки составляет невменяемые 1914 л.с., разгон до 60 миль в час занимает 1,85 секунды. Если оставить за скобками тот факт, что это просто невероятно быстро, можно заметить другой момент: упражнение 0-60 миль в час Concept_Two выполняет всего на 0,05 секунды быстрее, чем Tesla Roadster. При этом в объявлении Electric Motors Club заявлены еще более внушительные характеристики: 1,8 секунды разгона до 100 километров в час.



Максимальная скорость составляет 412 километров в час, дальность хода на одной зарядке составляет 650 километров, а на специальной зарядной станции энергозапас батарей можно восполнить с нуля до 80 процентов меньше чем за полчаса.



Моторами управляет фирменная система изменения вектора тяги - блок управления безостановочно отслеживает все ускорения автомобиля по всем направлениям, воздействующие силы, скорость и пробуксовку колес, и постоянно регулирует момент, подающийся на колеса. Каждая пара "мотор-колесо" работает индивидуально, то есть любое колесо в любой момент времени может получить от 0 до 100 процентов крутящего момента.



Кроме того, суперкар оснащается автопилотом четвертого уровня и особой "фишкой" - виртуальным инструктором: автомобиль умеет подсказывать оптимальную траекторию и точки торможения на самых известных гоночных трассах мира.



Компания планирует выпустить всего 150 экземпляров rimac Concept_Two.