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© АвтоВести, Андрей Шульдешов

27 апр 2018 13:50

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В России продают хорватский суперкар за 131 миллион рублей

На автосалоне в Женеве хорватская компания Rimac представила новый электрический суперкар Concept_Two, который поражает своими техническим характеристиками: почти 2 000 лошадиных сил, максималка в 420 километров в час и куча сложнейшей электроники. И все это теперь можно купить и в России.

Объявление о продаже фантастического суперкара (разумеется, по предзаказу) на сайте auto.ru разместила компания Electric Motors Club, которая продает в России множество разнообразных электромобилей. За Concept_Two просят более 131 000 000 рублей - и это без учета налогов, таможенных пошлин и затрат на доставку.

Впрочем, такой безумный ценник вполне объясним - Rimac Concept_Two будет очень редким и дорогим. У Rimac C-Two - четыре электромотора, по одному на каждое колесо, на осях они попарно объединены в компактные блоки. У электромоторов задней оси - по собственному двухступенчатому редуктору, у электромоторов передней оси - по одноступенчатому редуктору.

Все о новом Rimac Concept_Two.

Суммарная мощность силовой установки составляет невменяемые 1914 л.с., разгон до 60 миль в час занимает 1,85 секунды. Если оставить за скобками тот факт, что это просто невероятно быстро, можно заметить другой момент: упражнение 0-60 миль в час Concept_Two выполняет всего на 0,05 секунды быстрее, чем Tesla Roadster. При этом в объявлении Electric Motors Club заявлены еще более внушительные характеристики: 1,8 секунды разгона до 100 километров в час.

Максимальная скорость составляет 412 километров в час, дальность хода на одной зарядке составляет 650 километров, а на специальной зарядной станции энергозапас батарей можно восполнить с нуля до 80 процентов меньше чем за полчаса.

Моторами управляет фирменная система изменения вектора тяги - блок управления безостановочно отслеживает все ускорения автомобиля по всем направлениям, воздействующие силы, скорость и пробуксовку колес, и постоянно регулирует момент, подающийся на колеса. Каждая пара "мотор-колесо" работает индивидуально, то есть любое колесо в любой момент времени может получить от 0 до 100 процентов крутящего момента.

Кроме того, суперкар оснащается автопилотом четвертого уровня и особой "фишкой" - виртуальным инструктором: автомобиль умеет подсказывать оптимальную траекторию и точки торможения на самых известных гоночных трассах мира.

Компания планирует выпустить всего 150 экземпляров rimac Concept_Two.

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