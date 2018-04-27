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© Mazda

27 апр 2018 17:25

Новинки 47

Компания Mazda обновила свой пикап

Пикап Mazda BT-50 уже довольно давно ушел с российского рынка, а вот, например, в Австралии чувствует себя вполне комфортно и периодически обновляется. Модель в очередной раз преобразилась внешне и получила новое оснащение - правда, эта порция обновлений не привела пикап к новому дизайнерскому стилю марки.

Эта серия обновлений как раз и предназначена для австралийского рынка, и даже к дизайну новой версии приложили руку специалисты местного подразделения марки - австралийцы, например, создавали с нуля передний бампер (причем, как пишет австралийское издание Drive, процесс от создания первого скетча до выпуска готового серийного бампера занял два года).

В местном офисе Mazda о рестайлинге отзываются своеобразно: мол, пикап особых обновлений не требовал и продавался вполне неплохо, но рыночный сегмент в Австралии очень насыщенный, поэтому приходится постоянно "быть в теме", чтобы не потерять покупателей.

Названы самые ликвидные автомобили российского рынка.

Главный маркетолог Mazda в Австралии Алистер Доук уверяет, что новый дизайн передней и кормовой частей очень понравился руководству в Японии и поможет модели оставаться актуальной - хотя пикап, очевидно, ничего не перенял от нового облика марки, знакомого всему миру по кроссоверам CX-5 и CX-9, а напоминает, скорее, старую Mazda6.

Так или иначе, одной только сменой внешности дело не ограничилось: мультимедийная система пикапа теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, к тому же во всех вариантах модели в базовой комплектации появилась камера заднего вида.

Выбор моторов и трансмиссий остался прежним: в Австралии Mazda BT-50 продается с дизельными двигателями объемом 2,2 литра (четыре цилиндра) или 3,2 литра (пять цилиндров), которые располагают крутящим моментом, соответственно, в 375 и 470 Нм. Двигатели работают в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом. Привод может быть задним или полным.

 

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