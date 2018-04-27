Volkswagen выпустит чехлы для смартфона из разбитых автомобилей

В Швеции закон, запрещающий пользоваться телефоном за рулем, был принят совсем недавно - в феврале. Однако в стране продолжают происходить ДТП по вине водителей, отвлекшихся на свой телефон, причем зачастую такие аварии заканчиваются трагически.



Чтобы привлечь внимание автолюбителей к этой проблеме и призвать их к дисциплинированности, шведское подразделение Volkswagen решило выпустить ограниченную серию особых чехлов для iPhone 8. Они будут сделаны из кузовных панелей машин, которые были разбиты в авариях из-за того, что водители "зависали" в своих телефонах на ходу.

Таких чехлов будет выпущено всего 153 штуки, и число это - мрачное: именно столько произошло в стране серьезных аварий из-за смартфонов после принятия закона, запрещающего их использование за рулем.



"Обычная ситуация: вроде бы между делом взял в руку телефон - ответить на звонок или написать сообщение. Однако когда вы, управляя автомобилем, начинаете набирать сообщение в телефоне, риск попасть в ДТП возрастает в 23 раза. Важно помнить, насколько это серьезная проблема", - считает Йохан Карлссон, один из руководителей представительства Volkswagen в Стокгольме. По его мнению, партия чехлов станет небольшим напоминанием водителям, что во время движения нужно следить за дорогой и ни на что не отвлекаться.



Стоимость чехла составит 599 шведских крон - это около 4 330 рублей. Деньги, вырученные с продажи необычных аксессуаров, пойдут в местный фонд Trafikskadefonden, который оказывает помощь людям, попавшим в ДТП.