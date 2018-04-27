Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)
140289
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
337845
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
153235
© Volkswagen

27 апр 2018 12:37

Автопром 69

Volkswagen выпустит чехлы для смартфона из разбитых автомобилей

Шведский офис Volkswagen решил провести необычную социальную акцию. Совместно с компанией Nord DDB Volkswagen выпустит партию чехлов для смартфонов, которые будут сделаны из остатков автомобилей, попавших в ДТП из-за того, что водители за рулем отвлеклись... на свои смартфоны.

В Швеции закон, запрещающий пользоваться телефоном за рулем, был принят совсем недавно - в феврале. Однако в стране продолжают происходить ДТП по вине водителей, отвлекшихся на свой телефон, причем зачастую такие аварии заканчиваются трагически.

Чтобы привлечь внимание автолюбителей к этой проблеме и призвать их к дисциплинированности, шведское подразделение Volkswagen решило выпустить ограниченную серию особых чехлов для iPhone 8. Они будут сделаны из кузовных панелей машин, которые были разбиты в авариях из-за того, что водители "зависали" в своих телефонах на ходу.

Компания Jaguar Land Rover выпустила очень живучий телефон.

Таких чехлов будет выпущено всего 153 штуки, и число это - мрачное: именно столько произошло в стране серьезных аварий из-за смартфонов после принятия закона, запрещающего их использование за рулем.

"Обычная ситуация: вроде бы между делом взял в руку телефон - ответить на звонок или написать сообщение. Однако когда вы, управляя автомобилем, начинаете набирать сообщение в телефоне, риск попасть в ДТП возрастает в 23 раза. Важно помнить, насколько это серьезная проблема", - считает Йохан Карлссон, один из руководителей представительства Volkswagen в Стокгольме. По его мнению, партия чехлов станет небольшим напоминанием водителям, что во время движения нужно следить за дорогой и ни на что не отвлекаться.

Стоимость чехла составит 599 шведских крон - это около 4 330 рублей. Деньги, вырученные с продажи необычных аксессуаров, пойдут в местный фонд Trafikskadefonden, который оказывает помощь людям, попавшим в ДТП.

Дороги

МЧС: хакеры - новая серьезная проблема автовладельцев в России

Новинки

В России продают хорватский суперкар за 131 миллион рублей

"АвтоВАЗ" стал прибыльным впервые с 2012 года Группа "АвтоВАЗ" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года. Впервые за долгое время отечественный автогигант вышел в плюс, закончив квартал с чистой прибылью в 600 миллионов рублей. Другие основные финансовые показатели тоже растут.
Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провело проверку качества алюминиевых колесных дисков. Результаты лабораторных тестов оказались тревожными: 6 из 23 моделей дисков признаны опасными.
Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство "АвтоВАЗ" представил автомобиль фактически в уникальном кузове вседорожный седан, который кроме тольяттинцев предлагает только Volvo. Новейшая Lada Vesta Cross уже отправилась на заводской конвейер, так что и старт продаж этой новинки уже не за горами.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера