МЧС: хакеры - новая серьезная проблема автовладельцев в России

"В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов", - цитирует РИА "Новости" сообщение центра "Антистихия".



Сообщается, что в связи с новой угрозой компании уже начали выпускать предупреждения об уязвимостях в некоторых системах, в работу которых могут вмешаться киберпреступники.

В группе риска, таким образом, оказались владельцы современных моделей, в которых есть возможность выхода в интернет и синхронизации со смартфоном для управления определенными системами машины. В последние годы среди профессиональных программистов проводятся даже соревнования по взлому автомобилей - ради благих целей, чтобы найти уязвимые места той или иной модели и разработать способ ее защиты.



Так, например, в электромобиле Tesla Model S нашли сразу шесть брешей в электронике, которые позволили бы хакерам получить контроль над автомобилем. В ходе эксперимента компьютерщики получили контроль над приборами, после заставляли спидометр показывать неправильную скорость, опускали и поднимали боковые стекла, запирали и отпирали двери автомобиля, а также включали и выключали электропитание.



Причем не стоит думать, что это касается только сложных технологичных электромобилей типа Tesla: пару лет назад специалисты по кибербезопасности наглядно показали, что под угрозой - и вполне обычные машины без каких-либо технологичных изысков. Например, в Jeep Cherokee программисты смогли взять на себя управление частью функций при помощи точки доступа в интернет, которой снабжена бортовая мультимедийная система.



Еще одной "жертвой" специалистов по кибербезопасности стал спорткар Chevrolet Corvette 2013 модельного года - автомобиль экзотический, но по уровню продвинутости бортовых систем - вполне "земной". И в случае с "Корветом" речь шла о по-настоящему серьезном взломе. При помощи некоего устройства, подключенного к одному из диагностических портов и способного принимать команды со смартфона, хакеры могут получить возможность управления сразу несколькими функциями автомобиля. Упоминаются, в частности, управление "дворниками", а также возможность задействования тормозных механизмов. В последнем случае педаль тормоза перестает реагировать на действия водителя.



Очевидно, теперь эти проблемы стали актуальными и для российских автомобилистов.