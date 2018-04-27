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© Samy Kamkar

27 апр 2018 11:26

Дороги 285

МЧС: хакеры - новая серьезная проблема автовладельцев в России

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС "Антистихия" предупредил о риске хакерских атак на медицинские приборы и автомобили. В последнем случае злоумышленники могут получить полный контроль над бортовыми системами автомобиля и даже отключить подушки безопасности.

"В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов", - цитирует РИА "Новости" сообщение центра "Антистихия".

Сообщается, что в связи с новой угрозой компании уже начали выпускать предупреждения об уязвимостях в некоторых системах, в работу которых могут вмешаться киберпреступники.

Ученые взломали электронику автомобиля через датчик давления в шинах.

В группе риска, таким образом, оказались владельцы современных моделей, в которых есть возможность выхода в интернет и синхронизации со смартфоном для управления определенными системами машины. В последние годы среди профессиональных программистов проводятся даже соревнования по взлому автомобилей - ради благих целей, чтобы найти уязвимые места той или иной модели и разработать способ ее защиты.

Так, например, в электромобиле Tesla Model S нашли сразу шесть брешей в электронике, которые позволили бы хакерам получить контроль над автомобилем. В ходе эксперимента компьютерщики получили контроль над приборами, после заставляли спидометр показывать неправильную скорость, опускали и поднимали боковые стекла, запирали и отпирали двери автомобиля, а также включали и выключали электропитание.

Причем не стоит думать, что это касается только сложных технологичных электромобилей типа Tesla: пару лет назад специалисты по кибербезопасности наглядно показали, что под угрозой - и вполне обычные машины без каких-либо технологичных изысков. Например, в Jeep Cherokee программисты смогли взять на себя управление частью функций при помощи точки доступа в интернет, которой снабжена бортовая мультимедийная система.

Еще одной "жертвой" специалистов по кибербезопасности стал спорткар Chevrolet Corvette 2013 модельного года - автомобиль экзотический, но по уровню продвинутости бортовых систем - вполне "земной". И в случае с "Корветом" речь шла о по-настоящему серьезном взломе. При помощи некоего устройства, подключенного к одному из диагностических портов и способного принимать команды со смартфона, хакеры могут получить возможность управления сразу несколькими функциями автомобиля. Упоминаются, в частности, управление "дворниками", а также возможность задействования тормозных механизмов. В последнем случае педаль тормоза перестает реагировать на действия водителя.

Очевидно, теперь эти проблемы стали актуальными и для российских автомобилистов.

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