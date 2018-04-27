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© Mercedes

27 апр 2018 20:00

Новинки 0

Mercedes E класса превратился в очень быстрый гибрид

Компания Mercedes-AMG, ответственная за выпуск "заряженных" моделей Mercedes-Benz, представила новую модификацию седана и универсала E-Class. Теперь под индексом E53 появились версии с гибридной силовой установкой, где фирменной трехлитровой "шестерке" помогает сила электричества.

Основа новой силовой установки - 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и электрокомпрессором мощностью 435 л.с. при 520 Нм крутящего момента. Однако при резких ускорениях автомобиль получает "допинг" от стартер-генератора EQ Boost, запитанного на отдельную 48-вольтовую бортовую сеть, который может кратковременно поднять мощность на 22 лошадиные силы.

Mercedes привез в Пекин очень дорогой и очень странный прототип.

В итоге и седан, и универсал Mercedes-AMG E53 разгоняются до сотни за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час (270 км/ч - с опциональным пакетом AMG Driver's Package). Двигатель работает совместно с девятиступенчатым автоматом и полным приводом 4Matic+.

Оснащение E53 будет традиционно для Mercedes-AMG богатым и технологичным. Здесь и пневмоподвеска, и (опцинально) цифровая приборная панель в паре с широким дисплеем мультимедийной системы, и спортивный AMG-руль, и соответствующая духу AMG отделка интерьера с карбоном и контрастной прострочкой.

В иерархии AMG-семейства новая 53 серия заменит модели E43, а в самой компании Mercedes новинку называют "входным билетом в мир AMG". В Германии стоимость этого билета составит минимум 79 248 евро за седан и 82 038 евро - за универсал. Продажи Mercedes-AMG E53 в Европе начнутся в начале лета.

 

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