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© АвтоВАЗ

27 апр 2018 10:12

Автопром 145

"АвтоВАЗ" стал прибыльным впервые с 2012 года

Группа "АвтоВАЗ" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года. Впервые за долгое время отечественный автогигант вышел в плюс, закончив квартал с чистой прибылью в 600 миллионов рублей. Другие основные финансовые показатели тоже растут.

По результатам деятельности в I квартале 2018 года "АвтоВАЗ" получил консолидированную выручку в объеме 64,8 миллиарда рублей, что на 40,8% больше, чем в январе-марте 2017 года. Операционная маржа составила +1,8 миллиарда, в сравнении с -0,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Чистый результат составил +0,6 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда лучше показателя I квартала 2017 года. Кроме того, долговые обязательства компании в размере 61,4 миллиарда рублей были конвертированы в акции, конвертация была проведена основными акционерами, Groupe Renault и Ростех.

Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство. 

Растут и объемы продаж, как в России, так и за рубежом. В I квартале 2018 г. группа ''АвтоВАЗ'' реализовала 79114 автомобилей в России, что на 28,8% больше, чем за тот же период 2017 г. (при этом рынок показал меньшую динамику роста +21,7%). Доля Lada на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилась на 1 процентный пункт - до 20,1%.

Объемы экспортных поставок увеличились до 7 681 автомобиля, это на 25,1% больше по сравнению с результатами первого квартала прошлого года. В Казахстане была запущена крупноузловая сборка моделей Vesta SW и SW Cross, в скором времени планируется запуск продаж Lada в Тунисе и Чили.     

  

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