Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку

Конституционный суд РФ предложил ввести уголовную ответственность для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, передает "Коммерсант". Это позволит закрыть лазейку, благодаря которой пьяные водители-беглецы избегают более серьезного наказания из-за невозможности провести медицинское освидетельствование.



Предложение изменить законодательство поступило от КС после изучения дела, направленного из Ивановского облсуда. Один из жителей Иваново спровоцировал ДТП с погибшими, после чего скрылся с места аварии. Через некоторое время виновник нашелся, но провести проверку на опьянение уже не представлялось возможным.



В итоге сначала суд первой инстанции приговорил нарушителя к лишению свободы, приняв во внимание косвенные доказательства "пьяной езды", затем адвокаты подсудимого обжаловали решение, дело дошло до Верховного суда, затем вернулось в Ивановский облсуд, который и попросил разъяснения у наивысшего судебного органа.



Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин признал, что установить факт алкогольного опьянения можно лишь на основании данных освидетельствования, а значит, и побег с места ДТП невозможно приравнять ни к "пьянке", ни к отказу от освидетельствования. И хотя это, вероятно, поможет виновнику тяжелого ДТП избежать сурового наказания, Конституционного суд решил поднять проблему наличия столь серьезного правового пробела.



Глава КС рекоммендовал Госдуме найти юридические способы решения обозначенной проблемы. Один из предложенных Зорькиным вариантов - изменение вида ответственности за оставление места ДТП. Вместо административной ответственности по ст. 12.27 КоАП, ч. 1 (лишение прав до полутора лет или административный арест на 15 суток) предлагается применять уголовную с куда более тяжелыми санкциями.