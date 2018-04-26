Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
159079
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
271787
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
228311
© Red Bull Racing

26 апр 2018 18:33

Автокурьезы 101

Гонщики Формулы-1 "отожгли" по бездорожью на русской "Ниве"

Пилоты команды Red Bull Racing любят подурачиться перед гонками и записать свои "покатушки" на видео. На сей раз гонщикам досталась старая "Нива", на которой они поездили накануне Гран При Азербайджана.

Гонщики Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен, выступающие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing, покатались по бездорожью в Азербайджане на старой "Ниве" (Lada 4x4). Фотографии и короткое видео этих "покатушек" опубликованы в официальном Твиттере австрийской "конюшни". Судя по подписям под публикациями, пилоты катались на "Ниве" по территории заповедника Гобустан, расположенного к югу от Баку. 

Сам автомобиль, скорее всего, абсолютно стандартный - за исключением фирменной ливреи Red Bull Racing с языками пламени над колесными арками. "Здесь у нас Lada Sport RS c двигателем V12, и мы ее, кажется, перегрели", - шутит в одном из видео Макс Ферстаппен. Вдобавок гонщик удивился тому, что после их развлечений подвеска "Нивы" осталась целой.

Отметим, что в ближайшие выходные, 27-29 апреля, Баку принимает этап четвертый этап Формулы-1 этого сезона - Гран При Азербайджана. Даниэль Риккьярдо сейчас занимает четвертое место в личном зачете, а Макс Ферстаппен - восьмое. Раньше за эту "конюшню" выступал россиянин Даниил Квят. Лидером чемпионата на сегодняшний день является пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.

Фотогалерея 3 фото

Новинки

Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной

Новинки

Toyota показала новый RAV4 на видео

Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости Дорожные знаки ограничения скорости обычно действуют только для автомобилей, однако швейцарские камеры фотофиксации, видимо, стреляют еще и по уткам. Ничего не подозревающие птицы дважды попались на превышении скорости в населенном пункте.
Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!) Даже в банальной утренней поездке на работу есть место для добрых поступков. Неравнодушные московские водители спасли кота, который угодил в ловушку на московской кольцевой автодороге.
Джереми Кларксон станет ведущим "Кто хочет стать миллионером?" Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского "аналога" Максима Галкина и Дмитрия Диброва.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера