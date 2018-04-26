Гонщики Формулы-1 "отожгли" по бездорожью на русской "Ниве"

Гонщики Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен, выступающие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing, покатались по бездорожью в Азербайджане на старой "Ниве" (Lada 4x4). Фотографии и короткое видео этих "покатушек" опубликованы в официальном Твиттере австрийской "конюшни". Судя по подписям под публикациями, пилоты катались на "Ниве" по территории заповедника Гобустан, расположенного к югу от Баку.

Сам автомобиль, скорее всего, абсолютно стандартный - за исключением фирменной ливреи Red Bull Racing с языками пламени над колесными арками. "Здесь у нас Lada Sport RS c двигателем V12, и мы ее, кажется, перегрели", - шутит в одном из видео Макс Ферстаппен. Вдобавок гонщик удивился тому, что после их развлечений подвеска "Нивы" осталась целой.

Отметим, что в ближайшие выходные, 27-29 апреля, Баку принимает этап четвертый этап Формулы-1 этого сезона - Гран При Азербайджана. Даниэль Риккьярдо сейчас занимает четвертое место в личном зачете, а Макс Ферстаппен - восьмое. Раньше за эту "конюшню" выступал россиянин Даниил Квят. Лидером чемпионата на сегодняшний день является пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.