Гонщики Формулы-1 "отожгли" по бездорожью на русской "Ниве"

Пилоты команды Red Bull Racing любят подурачиться перед гонками и записать свои "покатушки" на видео. На сей раз гонщикам досталась старая "Нива", на которой они поездили накануне Гран При Азербайджана.
Гонщики Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен, выступающие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing, покатались по бездорожью в Азербайджане на старой "Ниве" (Lada 4x4). Фотографии и короткое видео этих "покатушек" опубликованы в официальном Твиттере австрийской "конюшни". Судя по подписям под публикациями, пилоты катались на "Ниве" по территории заповедника Гобустан, расположенного к югу от Баку.
Сам автомобиль, скорее всего, абсолютно стандартный - за исключением фирменной ливреи Red Bull Racing с языками пламени над колесными арками. "Здесь у нас Lada Sport RS c двигателем V12, и мы ее, кажется, перегрели", - шутит в одном из видео Макс Ферстаппен. Вдобавок гонщик удивился тому, что после их развлечений подвеска "Нивы" осталась целой.
Отметим, что в ближайшие выходные, 27-29 апреля, Баку принимает этап четвертый этап Формулы-1 этого сезона - Гран При Азербайджана. Даниэль Риккьярдо сейчас занимает четвертое место в личном зачете, а Макс Ферстаппен - восьмое. Раньше за эту "конюшню" выступал россиянин Даниил Квят. Лидером чемпионата на сегодняшний день является пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.
No one likes team orders ��������#AzerbaijanGP pic.twitter.com/3eNn7QIuS3— Red Bull Racing (@redbullracing) 26 апреля 2018 г.