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© most.life

26 апр 2018 16:01

Дороги 335

Работы на Крымском мосту вышли на финишную прямую

Многие россияне следят за возведением нового моста в Крым, ведь добираться до полуострова по нему станет гораздо быстрее и удобнее. Между тем строители заявили о завершении важнейшего этапа работ - укладке асфальта.

На автодорожной части Крымского моста полностью завершена укладка асфальтобетонного покрытия, сообщает информационная служба этого объекта. Строители укрыли асфальтом в общей сложности более 380 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Нижний слой асфальтобетона имеет толщину 6 см, а верхний - 5 см. Работы по укладке покрытия стартовали еще в июле 2017 года, а самый высокий темп строители продемонстрировали за последнюю неделю.

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Скорость возведения нового моста в Крым вполне обоснована, ведь многие россияне в курортный сезон планируют попасть на полуостров на личном автотранспорте. Автомобильное и автобусное движение по мосту, соединяющему Крым и Тамань, должны открыть уже в мае 2018 года.

"Мы в эти дни завершили в полном объеме работы по укладке асфальтобетона на протяжении 19 км автодорожной составляющей, остаются последние штрихи по укладке примыкания к деформационным швам, технологические проходы. Уложенный асфальт соответствует требованиям, предъявляемым к такому покрытию для обеспечения качественного сцепления колес автомобилей с дорогой", - пояснил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

 

Отметим, что в данный момент на автодорожной части моста через Керченский пролив проводятся финальные работы по благоустройству перехода: установка дорожных знаков, мачт освещения (общее количество - 1072), барьерных ограждений (уже выполнено более 80% объема, более 75 км), шумозащитных экранов. Вдобавок продолжается нанесение горизонтальной разметки на дорожное полотно.

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