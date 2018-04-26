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© Renault

26 апр 2018 13:57

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В России начнут продавать обновленный Renault Duster Dakar

Компания Renault слегка обновила "дакаровскую" спецверсию популярного кроссовера Duster, которая отличается от стандартной модели особым стайлингом. Все изменения - тоже на уровне декораций.

В мае 2018 года российские дилеры Renault начнут продавать обновленную версию кроссовера Duster Dakar Edition. Характерными отличиями станут другие 16-дюймовые колеса Black Thema, полностью выполненные в черном цвете, боковые накладки на дверях иной формы, а также черные боковые зеркала и стойки дверей и новая хромированная накладка на задний бампер с именем Dakar.

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Как и прежде, специальная серия Dakar предлагается только для полноприводных "Дастеров". Начальная стоимость составляет от 1 005 900 рублей за автомобиль с мотором 1,6 л на 114 л.с. и механической КП. Более мощный вариант 2,0 л на 143 л.с. стоит от 1 045 990 рублей, а Duster с турбодизелем 1,5 л на 109 л.с. оценивается минимум в 1 079 990 рублей. Самый дорогой вариант - это кроссовер с 2-литровым мотором и 4-ступенчатой АКП по цене от 1 095 990 рублей.

В цветовой палитре "дакаровского" Duster появился новый окрас "Оранжевая Африка", недоступный для стандартных модификаций паркетника. 

Интерьер обновленной спецверсии отличается наличием глянцевых черных вставок на центральной консоли и дверных панелях, особой обивкой сидений с вышивкой Dakar и хромированными накладками на порогах дверей. Защитный обвес кузова из неокрашенного пластика у Duster Dakar присутствует по умолчанию.

Специальная версия Dakar Edition уже имеет слегка расширенный список оснащения, куда входят дистанционный запуск двигателя Renault Start, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла.

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