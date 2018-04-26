Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
337415
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
152908
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
158960
© Александр Евдокимов/АвтоВести

26 апр 2018 11:58

Новинки 86

Компактный седан Mercedes-Benz А-Класса представлен живьем

Одной из самых интересных новинок автосалона в Пекине стал первый седан семейства А-Класса, пришедший на смену уходящей модели CLA. Причем, в Китае показали удлиненную версию, хотя глобальный вариант четырехдверки будет похожим.

На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера новой четырехдверки под названием Mercedes-Benz A-Class L Sport Sedan, построенной специально для Китая в удлиненном варианте. В КНР такие версии пользуются большой популярностью, и ажиотажный интерес облепивших новинку китайских журналистов тому подтверждение. 

Китайцы клонировали шестиколесный "Гелендваген" (и получилось круто!)

Колесная база здесь составляет 2 789 мм (+60 мм по сравнению с хэтчбеком), так что на втором ряду сидений должно быть просторно, несмотря на всю компактность кузова.

А вот объем багажного отделения, похоже, будет одинаковым и для китайской версии, и для европейского "коротыша" - 420 л, разве что колесная база и дверные проемы у глобальной машины будут покороче.

Дизайн передней части A-Class L Sport Sedan полностью копирует стильный передок хэтчбека, а вот увесистая корма у седана - самобытная. Интерьер нового седана тоже целиком позаимствован у пятидиверки, включая цифровую доску с виртуальной приборной панелью и мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовым ассистентом.

С технической точки зрения никакой локализации для Китая не было. Седан А-Класса получил в свое распоряжении тот же 1,33-литровый базовый турбомотор с отключаемым цилиндрами на 136 л.с., что и в Европе. Его форсированная версия А 200 развивает 163 л.с., а топовый 2-литровый вариант А 250 располагает 2-литровой турбочетверкой на 190 л.с. Уже в базе китайцам предложат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Выпускать удлиненный седан А-Класса будут на заводе совместного предприятия корпораций Daimler и BAIC - Beijing Benz Automotive Co (BBAC) -под Пекином. Что касается седана для рынков США и Европы, то такой автомобиль должны показать в третьем-четвертом квартале 2018 года. На местном рынке A-Class L Sport Sedan составит конкуренцию новому седану BMW 1 серии, а глобально - еще и Audi A3 Sedan.

Фотогалерея 6 фото

Автопром

Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство

Новинки

Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле

В России стартовали продажи обновленного Subaru Outback Компания Subaru провела практически незаметную глазу, но крайне полезную модернизацию кросс-универсала Outback. Автомобили 2018 модельного года уже доступны у официальных дилеров марки.
Компания Hyundai представила новейший спортивный седан Компания Hyudnai представила в Пекине спортивный седан под названием Lafesta, нацеленный на молодую и активную китайскую аудиторию. Новинку отличает крайне необычный и свежий для Hyundai дизайн - правда, оценить его за пределами Китая, возможно, не удастся.
УАЗ показал спецверсию "Патриота" для фанатов футбола Ульяновский автозавод продолжает радовать поклонников марки разнообразными тематическими спецверсиями внедорожника "Патриот". Вслед за "экспедиционной" модификацией автомобиля выходит и "футбольная" - лишнее напоминание, что чемпионат мира по футболу уже на за горами.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера