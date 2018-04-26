Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство

Пресс-служба "АвтоВАЗа" объявила о старте серийного производства вседорожного седана Lada Vesta Cross, который был официально представлен всего неделю назад и стал четвертой моделью семейства Vesta. Первые автомобили уже сошли с конвейера завода в Ижевске, где выпускаются все остальные "Весты" - обычный седан, универсал и его кросс-версия.

Когда начнутся официальные продажи приподнятого седана Vesta Cross, представители "АвтоВАЗа" пока официально не сообщают. Согласно свежей утечке информации, новинка появится у дилеров в середине лета 2018 года.

Вопрос цены тоже остается открытым, хотя логика ценообразования должна быть такой же, как у версий SW и SW Cross - кросс-вагон дороже простого универсала в аналогичной комплектации на 53 000 рублей. Какой уровень оснащения для седана Vesta Cross будет начальным, пока неизвестно (у версии SW Cross это Luxe).

По своим габаритам вседорожный седан повторяет универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверная машине чуть кросс-вагона (1526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что в этом плане новинке позавидуют даже кроссоверы.



Новинке положен характерный защитный обвес из неокрашенного пластика по периметру кузова, 17-дюймовые колеса (они же ставятся и на универсал), а также переработанная и более энергоемкая подвеска. По технической части откровений тоже нет: для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ. Привод, разумеется - только передний.