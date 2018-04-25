Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
158830
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
271562
В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)

В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)
139902
© Hyundai

25 апр 2018 18:15

Новинки 106

Компания Hyundai представила новейший спортивный седан

Компания Hyudnai представила в Пекине спортивный седан под названием Lafesta, нацеленный на молодую и активную китайскую аудиторию. Новинку отличает крайне необычный и свежий для Hyundai дизайн - правда, оценить его за пределами Китая, возможно, не удастся.

Как гласит пресс-релиз компании, Lafesta призвана "удовлетворить изменчивые требования нового поколения покупателей, родившихся в 80-х и 90-х годах XX века". Его дизайн выполнен в рамках новой стратегии марки под названием "Чувственная спортивность" (Sensuous Sportiness).

Внешне Lafesta разительно отличается от всех моделей, представленных до этого: у нее принципиально иной дизайн передней чести и кормы, приземистый купеобразный силуэт и небольшое изящное антикрыло на кромке багажника.

"Убийца" BMW 3 Series от Hyundai: российские цены и комплектации.

Заявлено, что в распоряжении седана будут просторный салон и целый комплекс современных водительских ассистентов. Длина автомобиля достигает 4 660 мм при колесной базе 2 700 мм.

Под капотом Lafesta будут трудиться бензиновые турбомоторы T-GDi объемом 1,4 и 1,6 литра. Мощность не заявлена, однако эти двигатели уже прописались на некоторых моделях марки и выдают мощность в диапазоне от 130 до 204 лошадиных сил.

Продажи новой Hyundai Lafesta в Китае начнутся ближе к концу года, а выпуск новинки наладят на совместном предприятии Beijing Hyundai в Чунцине. А вот доберется ли седан до других рынков, пока непонятно.

Впрочем, Россия без имиджевой спортивной модели от Hyundai тоже не останется. Эту роль будет выполнять новинка под премиальным дочерним брендом Genesis. Седан G70 уже представлен в России, он будет оснащаться полным приводом и 2-литровыми турбомоторами в вариантах мощности 197 и 247 л.с..

 

  

Новинки

Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

Новинки

УАЗ показал спецверсию "Патриота" для фанатов футбола

УАЗ показал спецверсию "Патриота" для фанатов футбола Ульяновский автозавод продолжает радовать поклонников марки разнообразными тематическими спецверсиями внедорожника "Патриот". Вслед за "экспедиционной" модификацией автомобиля выходит и "футбольная" - лишнее напоминание, что чемпионат мира по футболу уже на за горами.
Kia привезет в Россию новый "народный" кроссовер Пока марка Hyundai снимает все сливки в сегменте бюджетных кроссоверов, компания Kia не имеет в России аналога "Креты" и продвигает на рынке свой кросс-хэтчбек Rio X-Line. Через некоторое время ситуация изменится, и у Kia тоже будет свой "народный" паркетник.
Китайцы выпустят новое кросс-купе с турбомотором и "роботом" Компания Haval готовится к премьере нового кроссовера, который откроет новую серию заводских индексов - F. Техническая начинка будет актуальной - пара наддувных двигателей и преселективный робот китайского производства.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера