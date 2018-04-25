Компания Hyundai представила новейший спортивный седан

Как гласит пресс-релиз компании, Lafesta призвана "удовлетворить изменчивые требования нового поколения покупателей, родившихся в 80-х и 90-х годах XX века". Его дизайн выполнен в рамках новой стратегии марки под названием "Чувственная спортивность" (Sensuous Sportiness).



Внешне Lafesta разительно отличается от всех моделей, представленных до этого: у нее принципиально иной дизайн передней чести и кормы, приземистый купеобразный силуэт и небольшое изящное антикрыло на кромке багажника.

Заявлено, что в распоряжении седана будут просторный салон и целый комплекс современных водительских ассистентов. Длина автомобиля достигает 4 660 мм при колесной базе 2 700 мм.



Под капотом Lafesta будут трудиться бензиновые турбомоторы T-GDi объемом 1,4 и 1,6 литра. Мощность не заявлена, однако эти двигатели уже прописались на некоторых моделях марки и выдают мощность в диапазоне от 130 до 204 лошадиных сил.



Продажи новой Hyundai Lafesta в Китае начнутся ближе к концу года, а выпуск новинки наладят на совместном предприятии Beijing Hyundai в Чунцине. А вот доберется ли седан до других рынков, пока непонятно.



Впрочем, Россия без имиджевой спортивной модели от Hyundai тоже не останется. Эту роль будет выполнять новинка под премиальным дочерним брендом Genesis. Седан G70 уже представлен в России, он будет оснащаться полным приводом и 2-литровыми турбомоторами в вариантах мощности 197 и 247 л.с..