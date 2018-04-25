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© Роскачество

25 апр 2018 14:50

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Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провело проверку качества алюминиевых колесных дисков. Результаты лабораторных тестов оказались тревожными: 6 из 23 моделей дисков признаны опасными.

В исследовании принимали участие 23 модели алюминиевых колесных дисков наиболее распространенных в России торговых марок, в том числе - Yamato, Kia, Alcasta, Veritas-16, Techline, YST, X-Race, Rial, Proma, Replay и другие. Исследованные диски произведены в России, Китае, Италии, Германии, Тайване.

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Главные испытания автомобильных колёсных дисков касались их безопасности. Они имитировали повседневную эксплуатацию автомобиля – испытание на удар, испытание при качении и изгиб при кручении. Диски, которые не проходят хотя бы одно из этих испытаний, могут представлять реальную угрозу на дороге, так как отрицательным результатом является разрушение колеса.

Кроме того, по стандарту "Роскачества", предъявлялись повышенные требования к физическим свойствам металла, из которого изготавливаются диски (предел текучести, относительное удлинение и твердость по Бринеллю).

По результатам исследования, шесть брендов не прошли испытания по безопасности – нарушителями оказались две российские марки и четыре китайские, сообщается в официальном пресс-релизе Роскачества. Это диски торговых марок X-Race, Proma, 4Go, Replay, "Мегалюм" и Alcasta. Диски не прошли испытание на удар - при наезде на препятствие автомобили на этих дисках могут стать источником ДТП.

11 моделей колесных дисков признаны качественными и безопасными - это диски LS, K&K, MAK, Alutec, Rial, Yokatta, RW, Yamato, Kia, Cross Street и FR. Ещё шесть показали результаты, соответствующие опережающим стандартам Роскачества, - это модели Techline, Veritas-16, YST, Bantaj, N20 и NZ.

Примечательно, что ни одна торговая марка алюминиевых дисков, не прошедших испытания по безопасности, в ходе исследования не соответствовала опережающему стандарту Роскачества по относительному удлинению. Это говорит о том, что колёса в процессе эксплуатации могут деформироваться, что является лишним подтверждением плохого качества данной продукции.

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