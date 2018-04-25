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© Александр Евдокимов/АвтоВести

25 апр 2018 17:05

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Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

Китайская корпорация BAIC славится своей любовью к продукции марки Mercedes-Benz и частенько ее "клонирует". Для эпатажного шестиколесного внедорожника Mercedes-AMG 6x6 китайцы решили не делать исключений - маленький и упрощенный шестиколесник представлен на автосалоне в Пекине.

С названием китайцы решили особенно не мудрить. Ранее они уже сделали копию Mercedes-Benz G-Class, назвав получившийся автомобиль Beijing Auto BJ80. Потом немцы выпустили шестиколесную версию 6х6 AMG, и вот теперь, последовав примеру европейских коллег, компания BAIC представила клона, назвав его BJ80 6x6.

Стоит отдать должное компании - одним только копированием облика они не ограничились, а порядком заморочились с созданием полноценной полноприводной трансмиссии. Средний мост получившегося внедорожника - с проходным редуктором, у автомобиля честный полный привод на все шесть колес.

Клон Porsche Macan может добраться до российского рынка.

Хотя в целом по технической части китайский шестиколесник, конечно, уступает своему немецкому прообразу. Под капотом у него 2,3-литровый турбомотор от Saab мощностью 250 л.с. с 350 Нм крутящего момента, который может работать в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с шестиступенчатым автоматом. Такой выбор легко объяснить: корпорация BAIC еще в 2009 году выкупила у американского концерна GM права на турбомоторы Saab объемом 2 и 2,3 литра.

Интерьер внедорожника особо не поменялся по сравнению с четырехколесной версией (и да, он тоже частично срисован с салона G-Class), однако на шестиколесном варианте салон отличается более дорогой отделкой с использованием кожи и древесины.

О планах по серийному выпуску необычного китайского шестиколесника пока не сообщается. По предположениям CarNewsChina, автомобиль могут запустить в серию ограниченным тиражом.
 

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