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© АвтоВАЗ

25 апр 2018 13:40

Автопром 247

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Недавние колебания курса валют, похоже, начинают эхом отзываться на ситуации на рынке, в том числе - и на автомобильном. С начала мая может прибавить в цене продукция "АвтоВАЗа" - несмотря на высокую локализацию, часть автокомпонентов для производства закупается за рубежом.

О скором возможном подорожании автомобилей Lada изданию "Ведомости" рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний. По предварительным данным, автомобили станут дороже с 1 мая, рост цен составит 1-2% в зависимости от модели и комплектации.

Представители компании подтвердили эту информацию. Подорожание будет связано с недавними курсовыми колебаниями. Локализация продукции "АвтоВАЗа" составляет 85%, часть автокомпонентов закупается за рубежом, так что валютный курс влияет на конечную стоимость автомобилей.

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С начала 2018 года это будет уже второе подряд подорожание автомобилей Lada. Первый раз цены выросли в январе на 2-3%. В прошлом году автопроизводитель тоже два раза за год переписывал ценники. При этом на уровне спроса подорожание не скажется, считают на "АвтоВАЗе".

"Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», – заявил "Ведомостям" представитель "АвтоВАЗа". Этого же мнения придерживаются и дилеры марки, отмечая, что дорожают не только "Лады", но и модели других марок.

Например, у Renault в апреле цены выросли в среднем на 3,8%. Самый популярный паркетник французской марки Renault Duster в разных комплектациях прибавил в цене 30-45 тысяч рублей. А лишь немного уступающий "Дастеру" по популярности Renault Kaptur стал дороже на 40 000 рублей независимо от модификации. 

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