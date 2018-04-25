Mercedes привез в Пекин очень дорогой (и очень странный) прототип

По дизайну смелый концепт-кар очень похож на представленный ранее прототип Vision Mercedes-Maybach 6. И техническое оснащение похоже: у прототипа четыре электромотора суммарной мощностью 750 л.с. и расположенная под полом батарея на 80 кВт/ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 500 км по циклу NEDC или примерно 320 км по более жесткой американской методике ЕРА.



Батареи "распознают" беспроводную индукционную зарядку, а традиционная проводная зарядка от станции позволяет увеличить запас хода на 100 километров всего за пять минут.

Однако на фоне облика Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury его ходовые способности, пожалуй, оказываются второстепенными. Большой концепт представляет собой своеобразную смесь кроссовера и седана с короткой кормой, к необычным деталям относится и заднее стекло, разделенное надвое.



Основное внимание в салоне ожидаемо уделено задним пассажирам. Для них предусмотрены два раздельных кресла, регулируемых по длине и наклону спинки, а чпециально для целевой китайской аудитории на центральной консоли внедрены ваза сцветами и чайный набор. Но для других рынков будет другой комплект аксессуаров.



Салон концепта также отделан эбеновым деревом и кожей с прострочкой. Есть и отделка золотом. Медиасистема на основе нового комплекса MBUX объединяет сенсорные панели и экраны, имеет голосовое управление и может настраивать свет, климат, музыку и парфюмирование салона под настроение владельца.