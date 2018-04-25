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© АвтоВести, Александр Евдокимов

25 апр 2018 20:05

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Mercedes привез в Пекин очень дорогой (и очень странный) прототип

Пожалуй, одним из самых ярких и необычных прототипов, представленных в последнее время, стал новый роскошный концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, при создании которого в Mercedes решились на смелый ход: очень дорогой автомобиль оказался весьма необычным сочетанием седана и внедорожника.

По дизайну смелый концепт-кар очень похож на представленный ранее прототип Vision Mercedes-Maybach 6. И техническое оснащение похоже: у прототипа четыре электромотора суммарной мощностью 750 л.с. и расположенная под полом батарея на 80 кВт/ч. Заявленный пробег на одной зарядке — 500 км по циклу NEDC или примерно 320 км по более жесткой американской методике ЕРА.

Батареи "распознают" беспроводную индукционную зарядку, а традиционная проводная зарядка от станции позволяет увеличить запас хода на 100 километров всего за пять минут.

Компания Mercedes-Benz представила новый седан A-класса.

Однако на фоне облика Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury его ходовые способности, пожалуй, оказываются второстепенными. Большой концепт представляет собой своеобразную смесь кроссовера и седана с короткой кормой, к необычным деталям относится и заднее стекло, разделенное надвое.

Основное внимание в салоне ожидаемо уделено задним пассажирам. Для них предусмотрены два раздельных кресла, регулируемых по длине и наклону спинки, а чпециально для целевой китайской аудитории на центральной консоли внедрены ваза сцветами и чайный набор. Но для других рынков будет другой комплект аксессуаров.

Салон концепта также отделан эбеновым деревом и кожей с прострочкой. Есть и отделка золотом. Медиасистема на основе нового комплекса MBUX объединяет  сенсорные панели и экраны, имеет голосовое управление и может настраивать свет, климат, музыку и парфюмирование салона под настроение владельца.

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