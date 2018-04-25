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© АвтоВести, Александр Евдокимов

25 апр 2018 12:30

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Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Компания BMW привезла в Пекин первый в своей истории электрокроссовер - BMW X3 получил версию на электротяге под названием iX3. Модель пока что представлена в статусе концепта, однако серийной версии долго ждать не придется: у баварцев серьезные планы в отношении электромобилей.

Прототип iX3 построен на основе нового поколения кроссовера X3, однако получил ряд особых дизайнерских отличий, напрямую связанных с тем, что силовой установке теперь нет нужды "вдыхать" воздух: воздухозаборников в передней части стало гораздо меньше, облик стал "чище" и от этого - футуристичнее.

В России выросли продажи электромобилей.

Особая фишка концепта - решетка радиатора, которая выполнена в фирменной узнаваемой стилистике баварских "ноздрей", однако в видоизмененном варианте: "ноздри" эти теперь словно слиты воедино и закрыты панелью с необычным геометрическим рисунком. К дизайнерским особенностям кроссовера можно отнести и футуристичные колеса, которые выполнены в той же стилистике, что и колеса на моделях i3 и i8.

Электрическая силовая установка iX3 состоит из электромотора мощностью 270 л.с. и батареи емкостью 70 кВТ•ч, что обеспечивает запас хода в 400 километров по циклу WLTP. Предусмотрен вариант экспресс-зарядки: от станции мощностью 150 кВТ энергозапас батарей можно полностью восстановить всего за полчаса.

Выхода серийной версии долго ждать не придется: по крайней мере, уже известно, что полностью электрические BMW iX3 будут выпускать на заводе BMW Brilliance в Китае.

Баварцы вообще планируют серьезно электрифицировать модельный ряд: уже к середине следующего десятилетия в линейке BMW должны появиться как минимум 25 тем или иным способом электрифицированных автомобилей – 12 из них станут полноценными электрокарами. При этом руководство баварского концерна верит в потенциал использования электродвигателей и на спортивных моделях.

Как заявлял ранее глава BMW Харальд Крюгер, компания будет увеличивать долю электрифицированных моделей во всех брендах и сериях. И да, эта политика включает и марку Rolls-Royce, и автомобили BMW M.

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