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© АвтоВести, Александр Евдокимов

25 апр 2018 10:17

Новинки 134

Haval готовит для России новый кроссовер и новую автомобильную марку

В Пекине открылся международный автосалон, многие из новинок которого доберутся и до российского рынка. Марка Haval представила две новые модели, которые у нас будут не только продаваться, но и выпускаться. А в обозримом будущем с подачи Haval в России появится целый новый автомобильный бренд.

Новый кроссовер Haval H6 выйдет на российский рынок, его сборку наладят на заводе марки, строительство которого заканчивается в Тульской области. Следом за моделью H6 в Россию приедет и новый молодежный кроссовер F5, который тоже встанет на российский конвейер.

А после этого в России появится целый дочерний бренд Wey, под которым будут продавать премиальное семейство китайских кроссоверов. Об этом сообщает корреспондент АвтоВестей, который в данный момент находится на автосалоне.

А знаете, как произносится название марки Haval? Все не так просто!

Под названием Haval F5 дебютировал новейший молодежный кроссовер марки, причем буква F в названии используется впервые, что тоже говорит об особом статусе модели относительно уже выпускающихся. Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, моторную гамму которого составляют бензиновые "турбочетверки" объемом 1,5 литра и 2 литра и мощностью 170 и 190 л.с. соответственно. В паре с двигателями будет работать новый преселективный робот с двумя "мокрыми" сцепляниями. Причем разрабатывалась трансмиссия в самой компании Great Wall/Haval.

Что же касается бренда Wey, то под ним выпускается семейство премиальных моделей, близких "родственников" Haval. Кроссоверы под этим брендом отличаются особо богатым набором оснащения, продвинутыми силовыми установками и дорогой отдлкой салона. Какие именно модели этого бренда появятся в России, пока не уточняется. Но самое интересное, что импортировать их будут только первое время - в перспективе же премиальные кроссоверы Wey тоже переедут на завод в Тульской области.

Все эти планы по обновлению и расширению модельного ряда компания Haval планирует реализовать до 2025 года.

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