Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга

Оператор каршеринга "Делимобиль" (краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой) предупредил о проблемах с отображением карт в своем приложении - сбои в системе в компании связывают с блокировками IP-адресов, инициированными Роскомнадзором для принудительной остановки мессенджера Telegram.

"Уважаемые Друзья! Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас - у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", - гласит запись в официальном аккаунте "Делимобиля" в Twitter. Позднее представители компании дополнили публикацию, подчеркнув, что о полной блокировке сервиса речи не идет, и призвали "не паниковать".

Это уже не первый случай, когда погоня Роскомнадзора за "Телеграмом" приводит к сбоям у других компаний. Ранее о серьезных технических проблемах, связанных с блокировками IP-адресов, сообщали даже представители Российского союза автостраховщиков - организация предупредила о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО.



Как говорится в официальном сообщении союза, проблема связана с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA "ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google". В РСА также отмечают, что "наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант".