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© Павел Блюденов, АвтоВести

24 апр 2018 19:42

Дороги 104

Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга

Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной "жертвой" блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.

Оператор каршеринга "Делимобиль" (краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой) предупредил о проблемах с отображением карт в своем приложении - сбои в системе в компании связывают с блокировками IP-адресов, инициированными Роскомнадзором для принудительной остановки мессенджера Telegram.

Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo.

"Уважаемые Друзья! Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас - у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", - гласит запись в официальном аккаунте "Делимобиля" в Twitter. Позднее представители компании дополнили публикацию, подчеркнув, что о полной блокировке сервиса речи не идет, и призвали "не паниковать".

Это уже не первый случай, когда погоня Роскомнадзора за "Телеграмом" приводит к сбоям у других компаний. Ранее о серьезных технических проблемах, связанных с блокировками IP-адресов, сообщали даже представители Российского союза автостраховщиков - организация предупредила о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО.

Как говорится в официальном сообщении союза, проблема связана с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA "ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google". В РСА также отмечают, что "наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант".  

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