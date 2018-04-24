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© stc.gov.cn

24 апр 2018 19:43

Дороги 72

В Китае нарушающих ПДД пешеходов начали обливать водой

Китайские власти придумали новый (и довольно эффективный) способ борьбы с пешеходами, которые пересекают "зебру" на красный свет. Их просто обливают водой, а потом позорят на всю округу.

Борьба с пешеходами-нарушителями в Китае вышла на новый уровень. В городе Дайе провинции Хубэй на пешеходных переходах установили специальные турникеты, которые обливают водой вышедших на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора. Как сообщает Business Insider, ярко-желтые столбики при помощи лазерных датчиков фиксируют движение пешехода с бордюра на дорогу на красный свет и направляют на нарушителя струю воды. К счастью, не холодной - температура составляет 26 градусов.

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Параллельно с обливанием пешехода из динамиков звучит сообщение "Пожалуйста, не переходите дорогу, это опасно!", а на специальном публичном ЖК-экране над переходом выводится фотография "перебежчика" - видимо, чтобы окончательно пристыдить перед окружающими. Вдобавок система порицания пешеходов использует технологию распознавания лиц, а фотография нарушителя попадает на специальную "доску позора" в интернете. 

Самое неприятное, что при этом у нарушителя снижается так называемый социальный рейтинг, который есть у каждого жителя Китая. Снижение рейтинга может стать проблемой при трудоустройстве, получении услуг, кредитов и даже при покупке билетов на поезда и самолеты. Хотя пешеходам все же дают возможность стереть данные о нарушении из "доски позора" - после 20-минутных общественных работ вместе с полицейскими.

Если опыт обливания пешеходов окажется успешным, его могут распространить и на другие китайские города. Борьбу с нарушителями на "зебре" китайские власти развернули из-за высочайшего уровня смертности на дорогах. По данным ВОЗ, в 2013 году в Китае было зафиксировано более 260 000 случаев гибели пешеходов. С годами этот показатель начал снижаться, но интенсивное движение в КНР и халатность участников дорожного движения все равно делают свое дело.

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