ГИБДД РФ: "красивые" госномера будут продавать на аукционе

Глава московского ГИБДД Михаил Черников рассказал в интервью изданию "Коммерсант" о некоторых важных новшествах, которые сейчас прорабатываются в стенах ведомства в области регистрации автотранспорта. Одним из них может стать изменения порядка выдачи номерных знаков. Если сейчас номера выдаются автовладельцам в произвольном порядке, то в будущем граждане смогут покупать "красивые" сочетания букв и цифр.

Наиболее удачные комбинации будут выставлены на аукционных торгах, что, по мнению главы ведомства, поможет исключить коррупцию в этой сфере. Вдобавок новый механизм будет способствовать наполнению бюджета.



"В рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится. Необходимое сочетание символов будет разыгрываться на аукционе, что позволит исключить какие-либо коррупционные моменты", - пояснил Михаил Черников.



Другим нововведением в ближайшем будущем может стать встраивание в государственные регистрационные знаки специальных электронных чипов - радиометок. Глава ГИБДД уверен, что это позволит повысить эффективность систем фотовидеофиксации и упростит идентификацию машин и их владельцев.