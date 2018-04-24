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© Авто.Вести.Ru

24 апр 2018 18:53

Дороги 0

ГИБДД РФ: "красивые" госномера будут продавать на аукционе

Госавтоинпекция собирается реформировать систему регистрации автомобильного транспорта. Рассматриваются такие нововведения, как официальная продажа "красивых" номеров и оснащение табличек электронными чипами.

Глава московского ГИБДД Михаил Черников рассказал в интервью изданию "Коммерсант" о некоторых важных новшествах, которые сейчас прорабатываются в стенах ведомства в области регистрации автотранспорта. Одним из них может стать изменения порядка выдачи номерных знаков. Если сейчас номера выдаются автовладельцам в произвольном порядке, то в будущем граждане смогут покупать "красивые" сочетания букв и цифр. 

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Наиболее удачные комбинации будут выставлены на аукционных торгах, что, по мнению главы ведомства, поможет исключить коррупцию в этой сфере. Вдобавок новый механизм будет способствовать наполнению бюджета.

"В рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится. Необходимое сочетание символов будет разыгрываться на аукционе, что позволит исключить какие-либо коррупционные моменты", - пояснил Михаил Черников.

Другим нововведением в ближайшем будущем может стать встраивание в государственные регистрационные знаки специальных электронных чипов - радиометок. Глава ГИБДД уверен, что это позволит повысить эффективность систем фотовидеофиксации и упростит идентификацию машин и их владельцев.

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