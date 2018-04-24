Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости

В швейцарской коммуне Кёниц округа Берн дорожная камера сфотографировала утку в момент "превышения скорости" в населенном пункте. Низколетящая птица попала в объектив фотокамеры, поскольку вместо разрешенных 30 км/ч передвигалась на скорости 52 км/ч. Информацию о "нарушителе" и снимок пернатого опубликовала местная полиция.

Мало того, буквально через три дня после этого радар фиксации скорости вновь сфотографировал превышающую утку!

Поскольку птицы не носят номерные знаки, то остается неясным, идет ли речь об одной и той же особи, или это уже другой любитель низких полетов под камерой. В любом случае, выяснить это уже не удастся.

Московские камеры тоже гоняются за кем попало: недавно оштрафовали даже тень от автомобиля!

Отметим, что в Швейцарии действуют весьма суровые штрафы за нарушения ПДД. Превышение скорости в населенном пункте более чем на 15 км/ч грозит нарушителю не только крупным штрафом суммой около 100 тысяч рублей, но и лишением прав на срок от 3 месяцев.