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© Gemeinde Koeniz

24 апр 2018 17:42

Автокурьезы 1318

Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости

Дорожные знаки ограничения скорости обычно действуют только для автомобилей, однако швейцарские камеры фотофиксации, видимо, стреляют еще и по уткам. Ничего не подозревающие птицы дважды попались на превышении скорости в населенном пункте.

В швейцарской коммуне Кёниц округа Берн дорожная камера сфотографировала утку в момент "превышения скорости" в населенном пункте. Низколетящая птица попала в объектив фотокамеры, поскольку вместо разрешенных 30 км/ч передвигалась на скорости 52 км/ч. Информацию о "нарушителе" и снимок пернатого опубликовала местная полиция.

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Мало того, буквально через три дня после этого радар фиксации скорости вновь сфотографировал превышающую утку!

Поскольку птицы не носят номерные знаки, то остается неясным, идет ли речь об одной и той же особи, или это уже другой любитель низких полетов под камерой. В любом случае, выяснить это уже не удастся.

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Отметим, что в Швейцарии действуют весьма суровые штрафы за нарушения ПДД. Превышение скорости в населенном пункте более чем на 15 км/ч грозит нарушителю не только крупным штрафом суммой около 100 тысяч рублей, но и лишением прав на срок от 3 месяцев.

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