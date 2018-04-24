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© Mercedes-Benz

24 апр 2018 16:31

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Компания Mercedes-Benz представила новый седан А-Класса

Немецкий автопроизводитель рассекретил внешность нового компактного седана, который стал второй моделью А-Класса вслед за хэтчбеком. Пока речь идет об автомобиле для Китая с растянутой колесной базой, но выход глобальной версии тоже не за горами.

За день до открытия Пекинского автосалона компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки нового А-Класса в кузове седан. Новинка получил название А-Class L Sport Sedan, удлиненную до 2 789 мм (+60 мм по сравнению с хэтчбеком) колесную базу и будет продаваться только в Китае. Передняя часть кузова здесь полностью копирует хэтчбек, а вот дизайн увесистой кормы, мягко говоря, требует привыкания.

Хотя надо отдать должное "мерседесовцам" - серийная новинка фактически копирует внешность прототипа Concept A Sedan, представленного в Шанхае год назад. Благодаря длинной базе места на втором ряду сидений должно быть достаточно, но объем багажного отделения при этом скромный - 420 л.

Интерьер А-Class L Sport Sedan тоже целиком копирует салон нового поколения хэтчбека, включая цифровую доску с виртуальной приборной панелью и мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовым ассистентов.

С технической точки зрения никакой локализации для Китая не было. Седан А-Класса получил в свое распоряжении тот же 1,33-литровый базовый турбомотор с отключаемым цилиндрами на 136 л.с., что и в Европе. Его форсированная версия А 200 развивает 163 л.с., а топовый 2-литровый вариант А 250 располагает 2-литровой турбочетверкой на 190 л.с. Уже в базе китайцам предложат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Что касается нового седана А-Класса для рынков США и Европы, то такой автомобиль должны показать в течение нескольких месяцев.

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