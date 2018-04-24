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© АвтоВАЗ

24 апр 2018 13:16

Автопром 291

В Европе начали продавать российские универсалы Lada Vesta

Европейские покупатели уже знакомы с исходной "Вестой" в кузове седан, а теперь на рынках Старого света появились и две прошлогодние "вазовские" новинки - универсал Vesta SW и его кросс-версия SW Cross.

Российский "АвтоВАЗ" открыл продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross на европейском рынке. Как сообщает пресс-служба завода, странами первой волны продаж стали Германия, Австрия и Венгрия, а уже до конца апреля 2018 года "Весты" с новым типом кузова приедут в Словакию, Сербию и Болгарию.

Когда поступит в продажу Vesta в кузове кросс-седан?

На западных рынках универсалы пользуются большой популярностью, а седаны, наоборот, реализуются неохотно - особенно в бюджетном сегменте. Возможно, новые Lada Vesta SW и SW Cross помогут "АвтоВАЗу" нарастить продажи и укрепить позиции в Европе, тем более что ценники у "Весты" выгодные - от 11 990 евро. Главный конкурент тольяттинских машин - бюджетная Dacia Logan MCV.

Универсал и его кросс-версия на вышеуказанных рынках доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л (106 л.с.), с 5-ступенчатой механической КП и роботом АМТ. Отметим, что экспортные Vesta SW и SW Cross для Европы соответствуют строгим экологическим нормам ''Евро-6''. 

Какие объемы продаж Vesta SW и SW Cross тольяттинский автогигант и компании-импортеры будут считать успешными, учитывая потенциально более высокий спрос на универсалы, пока неизвестно. На соответствующий вопрос "АвтоВестей" в пресс-службе "АвтоВАЗа ответить затруднились. За прошлый год в Европе было реализовано чуть больше 900 экземпляров седана Vesta.

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