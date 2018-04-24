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© Kia

24 апр 2018 14:20

Новинки 1148

Kia привезет в Россию новый "народный" кроссовер

Пока марка Hyundai снимает все сливки в сегменте бюджетных кроссоверов, компания Kia не имеет в России аналога "Креты" и продвигает на рынке свой кросс-хэтчбек Rio X-Line. Через некоторое время ситуация изменится, и у Kia тоже будет свой "народный" паркетник.

Компания Kia собирается дополнить российскую линейку новым компактным и недорогим кроссовером В-сегмента. Как пояснил в интервью сайту "Автомобиль года" президент Kia Motors Rus Чжон вон Чжон, речь идет о новой глобальной модели, которая уже находится на стадии разработки. Сроки появления этого паркетника в России корейский производитель пока не раскрывает.

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По словам топ-менеджера, существующая модель Stonic ориентирована на западноевропейский рынок, технологически сложна, отчего имела бы у нас неконкурентный ценник. В случае с новой моделью речь, вероятно, идет о своего рода аналоге популярного кроссовера Hyundai Creta, занимающего лидирующую позицию в российском сегменте SUV.

"Теперь в планах Kia появление "глобальной" модели в сегменте B-SUV - она‑то и придет в свое время в Россию. Сейчас я, разумеется, не могу раскрывать подробностей. Но я хотел бы заверить российских клиентов: мы и впредь будем создавать модели, которые полностью соответствовали бы ожиданиям на российском рынке и даже их превосходили. Новый кроссовер сегмента B-SUV, который "доедет" до России в будущем, будет отвечать нашему главному принципу в полной мере! И эта машина станет одним из лучших предложений в сегменте, идеально выверенным с учетом особенностей российского рынка, привычек и вкусов автомобилистов страны", - поясняет глава Kia в России.

Отметим, что у компании Kia уже сейчас имеется немало кроссоверов В-класса для локальных рынков. Помимо европейского Stonic можно вспомнить "технического двойника" Creta - азиатскую модель Kia KX3, а также совсем свежий прототип Kia SP Concept, серийная версия которого адресована индийскому рынку.

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