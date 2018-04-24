BMW открыла российские продажи "заряженного" спорткупе М4

Компания BMW расширила российскую линейку модификаций модели M4 Coupe - помимо стандартной двухдверки отечественным фанатом "эмок" предложили версию CS. Она оказалась почти вдвое дороже обычной. Хотя купить ее все равно, скорее всего, не получится.
Заряженную версию BMW M4 CS официально представили еще в 2017 году, и теперь она доступна и на российском рынке. Мощность 3,0-литровой рядной "шестерки" с двойным турбонаддувом здесь доведена до 460 л.с. (600 Нм) - на 29 "лошадей" и 50 Нм больше, чем у мотора стандартной "эмки". В начальной комплектации такой автомобиль у нас стоит от 7 130 000 рублей. Для сравнения, за простой M4 Coupe просят от 4 680 000 рублей.
Пусть высокий ценник вас не печалит большинство из выделенных для России аж восьми экземпляров BMW M4 CS все равно были проданы раньше, чем пресс-служба компании опубликовала сообщение о старте продаж.
С заряженным двигателем динамика у версии M4 CS по-настоящему "суперкаровская" - до 100 км/ч спорткупе разгоняется за 3,9 с, а пакет M Driver’s Package позволяет распустить "максималку" до 280 км/ч. Модификация CS по умолчанию оснащается преселективным роботом М DCT c двумя сцеплениями, адаптивной М-подвеской и активным дифференциалом М. Особый режим системы DSC под названием M Dynamic позволяет "дрифтить" без вмешательства электронного ошейника.
BMW M4 CS имеет разновеликие колеса (спереди 265/35 R19, сзади 285/30 R20), обутые в цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Капот и крыша - из углепластика СFRP, карбон-керамические тормоза - за дополнительную плату.
Интерьер отличается от стандартного купе М4 спортивными М-креслами, обивкой интерьера кожей и алькантарой, а также облегченными дверными панелями с тканевыми петлями закрывания дверей. Высокая стоимость CS обусловлена не только техническим апгредом, но и неплохим списком оснащения (стандартный М4- пустой, как барабан): адаптивные светодиодные фары, задние OLED-фонари на органических светодиодах, климат-контроль, медиасистема Professional с 12 динамиками и навигацией, а также камера заднего вида и сигнализация аварийного сближения при парковке.