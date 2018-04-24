BMW открыла российские продажи "заряженного" спорткупе М4

Заряженную версию BMW M4 CS официально представили еще в 2017 году, и теперь она доступна и на российском рынке. Мощность 3,0-литровой рядной "шестерки" с двойным турбонаддувом здесь доведена до 460 л.с. (600 Нм) - на 29 "лошадей" и 50 Нм больше, чем у мотора стандартной "эмки". В начальной комплектации такой автомобиль у нас стоит от 7 130 000 рублей. Для сравнения, за простой M4 Coupe просят от 4 680 000 рублей.

Пусть высокий ценник вас не печалит большинство из выделенных для России аж восьми экземпляров BMW M4 CS все равно были проданы раньше, чем пресс-служба компании опубликовала сообщение о старте продаж.



С заряженным двигателем динамика у версии M4 CS по-настоящему "суперкаровская" - до 100 км/ч спорткупе разгоняется за 3,9 с, а пакет M Driver’s Package позволяет распустить "максималку" до 280 км/ч. Модификация CS по умолчанию оснащается преселективным роботом М DCT c двумя сцеплениями, адаптивной М-подвеской и активным дифференциалом М. Особый режим системы DSC под названием M Dynamic позволяет "дрифтить" без вмешательства электронного ошейника.

BMW M4 CS имеет разновеликие колеса (спереди 265/35 R19, сзади 285/30 R20), обутые в цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Капот и крыша - из углепластика СFRP, карбон-керамические тормоза - за дополнительную плату.

Интерьер отличается от стандартного купе М4 спортивными М-креслами, обивкой интерьера кожей и алькантарой, а также облегченными дверными панелями с тканевыми петлями закрывания дверей. Высокая стоимость CS обусловлена не только техническим апгредом, но и неплохим списком оснащения (стандартный М4- пустой, как барабан): адаптивные светодиодные фары, задние OLED-фонари на органических светодиодах, климат-контроль, медиасистема Professional с 12 динамиками и навигацией, а также камера заднего вида и сигнализация аварийного сближения при парковке.