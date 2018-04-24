Дебют президентского лимузина "Кортеж" может быть отложен

Президентский лимузин проекта "Кортеж", возможно, впервые появится на публике позже, чем ожидалось. Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники, новый представительский автомобиль в день инаугурации президента РФ 7 мая может "не понадобиться". Владимир Путин начнет использовать его уже после церемонии.

Знакомые с ситуацией источники объясняют, что по первоначальному плану лимузин действительно должны были выкатить 7 мая, однако позже организаторы мероприятия якобы предложили отказаться от этой идеи. По каким именно причинам, не сообщается. "В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", - поясняет неназванный источник.



Как ранее сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, с технической точки зрения президентский лимузин "Кортеж" полностью готов к эксплуатации - автомобиль уже прошел все необходимые испытания и краш-тесты.

Отметим, что в семейство автомобилей "Кортеж" помимо лимузина для президента РФ будут также входит представительский седан, минивэн и внедорожник для политической верхушки и состоятельных граждан. Заявлено, что официальная премьера большого седана состоится на Московском автосалоне в конце лета-2018.



Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей "Кортежа" для рядовых покупателей. Ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей и будут конкурировать с Mercedes-Benz S-Класса и BMW 7 серии.