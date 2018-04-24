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© АвтоВести/Влад Бахман

24 апр 2018 09:58

Дороги 940

В России изменят правила сдачи экзаменов на права (отменят площадку!)

Практические экзамены для кандидатов в водители собираются изменить таким образом, чтобы выпускник автошколы показывал свои навыки в реальном транспортном потоке, а не на "тепличной" площадке. Собственно, для этого из экзаменационной части уберут ту самую площадку.

В ГИБДД России готовят нововведения, изменяющие процесс сдачи практического экзамена на права. Как сообщил в интервью "Коммерсанту" глава столичного ГИБДД Михаил Черников, из экзамена по вождению исключат езду на автодроме (так называемой площадке) как отдельное упражнение. Вместо этого появится "единый практический экзамен", программа которого уже сочетает в себе все необходимые дорожные условия.

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Вышеуказанные изменения в данный момент обсуждаются с Министерством образования и науки и могут быть приняты в течение 2018 года.

"Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке", - поясняет г-н Черников.

Глава ведомства также отметил, новые правила сдачи практического экзамена позволят исключить дублирование упражнений и оценить навыки будущего водителя в реальном транспортном потоке. Впрочем, отдельные элементы "площадки" в рамках единого экзамена обязательно сохранят. "Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", - считает руководитель ГИБДД Москвы.

В ведомстве ставят задачу выпускать из автошкол водителей, "полностью подготовленных и интегрированных в поток движения". Недавний пересмотр образовательных программ позволил в 2017 году на 15% снизить аварийность с участием "чайников"Хотя многие автошколы по-прежнему не в состоянии обеспечить подготовку такого уровня, чтобы начинающего водителя можно было выпустить на дорогу. "Не более 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки", - констатирует Черников.

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