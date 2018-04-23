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© korins.ru

23 апр 2018 17:11

Дороги 223

Блокировки Роскомнадзора могут доставить проблем автолюбителям

Для того, чтобы заблокировать в России работу мессенджера Telegram, Роскомнадзор блокирует сотни тысяч IP-адресов, что в итоге приводит к сбоям в работе многих интернет-ресурсов и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет. Под удар попала и система оформления электронных ОСАГО.

Российский союз автостраховщиков предупредил о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу РСА. Как говорится в официальном сообщении союза, проблема связана с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA "ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google". В РСА также отмечают, что "наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант".

Смотри, пока не заблокировали: самые полезные Telegram-каналы для водителей.

На прошлой неделе из-за блокировок IP-адресов возникли проблемы у дилеров Volvo: было невозможно проводить работы, связанные с подключением к программному обеспечению компании. Речь идет о фирменном "вольвовском" ПО Volvo Information and Diagnostic for Aftersales, с помощью которого на сервисе считывают информацию об ошибках, проводят диагностику и ремонт на основе заложенных в программу инструкций, подбирают запчасти. Через эту систему в обязательном порядке проверяются все автомобили,поступающие в сервис на ремонт или техобслуживание.

И вчера это ПО дало сбой: оно обращалось к IP-адресу, который оказался в перечне заблокированных Роскомнадзором.

Напомним, Роскомнадзор добивается полной блокировки мессенджера Telegram из-за того, что разработчики последнего отказались предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Отказ объясняют тем фактом, что это невозможно технически из-за особенностей алгоритмов работы мессенджера. 

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