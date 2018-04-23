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© Skoda

23 апр 2018 16:00

Новинки 334

У Skoda появился новый доступный кроссовер

Skoda дополнила свое SUV-семейство новым кроссовером под названием Kamiq - это уже третий кроссовер марки, название которого начинается на K и заканчивается на q. Правда, российским покупателям это имя можно не запоминать: новинка создана специально для Китая.

По габаритам новый Kamiq практически повторяет представленный недавно Karoq: он 4 390 мм в длину, 1781 мм в ширину и 1 606 мм в высоту. Однако по технике и оснащению новинка для Китая будет заметно уступать своему европейскому собрату.

Skoda создаст кабриолет-кроссовер.

В основе Kamiq лежит старая архитектура с полузависимой задней подвеской, а мотор предложат только один - 1,5-литровый MPI, который выдает 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. Привод - только передний.

По набору опций новинка тоже будет весьма скромной. У "Камика" нет климат- контроля (максимум - кондиционер), светодиодной оптики, круиз-контроля и прочих современных опций, за исключением датчиков дождя и света и мультимедийной системы с сенсорным дисплеем.

Сборку Skoda Kamiq наладят в Китае на совместном предприятии Skoda SAIC. На местном рынке он составит конкуренцию Hyundai ix25, Nissan Kicks и Citroen C3-XR. Официальная презентация новинки состоится на автосалоне в Пекине буквально через несколько дней.

Как пишет CarNewsChina, продажи кроссовера начнутся в июне, базовая версия будет стоить около 90 000 юаней (около 886 000 рублей). 

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