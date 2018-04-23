Компания BMW "дразнит" электрической версией кроссовера X3

Новый BMW iX3 дополнит семейство электрифицированных BMW, в которое входят компактный i3 и гибридный спорткар i8. Внешне электромобиль будет довольно легко отличить от обычного X3. По крайней мере, на это намекает опубликованный компанией тизер - на нем изображена необычная решетка радиатора новинки, фирменные "ноздри" которой слились воедино.

Точных технических характеристик пока что не сообщается. Ожидается, что силовая установка будет состоять из двух электромоторов - iX3 станет первым электромобилем марки с такой конфигурацией. Ожидаемая дальность хода на одной зарядке составит около 350-400 километров.



Премьера электрокроссовера BMW iX3 состоится буквально через несколько дней на автосалоне в Пекине, а в серию он пойдет в 2020 году. Разумеется, iX3 станет далеко не последней электрической моделью BMW.



Баварцы вообще планируют серьезно электрифицировать модельный ряд: уже к середине следующего десятилетия в линейке BMW должны появиться как минимум 25 тем или иным способом электрифицированных автомобилей – 12 из них станут полноценными электрокарами. При этом руководство баварского концерна верит в потенциал использования электродвигателей и на спортивных моделях.



Как заявлял ранее глава BMW Харальд Крюгер, компания будет увеличивать долю электрифицированных моделей во всех брендах и сериях. И да, эта политика включает и марку Rolls-Royce, и автомобили BMW M.