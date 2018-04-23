Тюнеры превратили Nissan Qashqai в убийцу суперкаров

Построенный британцами Qashqai теперь гордо носит звание самого быстрого кроссовера/внедорожника в мире - он сумел побить рекорд 2000-сильного Toyota Land Cruiser, разогнавшегося в прошлом году до 370 километров в час: рекорд "супер-Кашкая" - 382,7 километра в час. Это максималка, которую не дано увидеть даже многим "настоящим" суперкарам.

Добиться таких космических показателей этому Qashqai помогает форсированный мотор от суперкара Nissan GT-R. Стоит отметить, что проект живет по меньшей мере уже три года, и нынешняя его модификация - не первая. Изначально установленная в кроссовер V-образная "шестерка" была форсирована до 1 100 лошадиных сил - за счет увеличения рабочего объема с 3,8 до 4,1 литра, установки новых турбин и топливных насосов от Bugatti Veyron и ряда других доработок.



В такой конфигурации Qashqai сумел разогнаться до 357 километров в час, но этого британцам показалось мало. Тюнеры продолжили выкачивать из мотора весь его потенциал, и очередной этап доработок позволил добиться мощности в 2 000 лошадиных сил. С этим мотором Qashqai и сумел добиться рекордного показателя.



Заезд состоялся в рамках мероприятия под названия VMax 200. Разумеется, по одному только этому мероприятию нельзя судить о потенциале всех участников, но итоговая таблица по показателям максимальной скорости весьма впечатляет: по результатам соревнования позади "Кашкая" оказались, например, Koenigsegg Agera RS, McLaren 720S, BMW M5 F10 и Lamborghini Aventador. Авторы проекта обещают скоро опубликовать видео, чтобы все могли оценить, как выглядит Nissan Qashqai, несущийся со скоростью почти 400 километров в час.