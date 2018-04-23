К ЧМ-2018 иностранцам разрешат пользоваться столичным каршерингом

К чемпионату мира по футболу - 2018 операторы каршеринга начнут принимать иностранные документы в электронном виде для регистрации в системе - возможность для регистрации иностранцев появится на сайтах и в мобильных приложениях операторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, у сервисов и сайтов каршеринга появится англоязычный вариант для удобства иностранцев. Для регистрации в системе краткосрочной аренды автомобилей гостям необходимо будет предоставить в электронном виде стандартный набор документов - водительские права и паспорт (принимаются международные документы).



Уже заявлено, что свой сервис сделают доступным для туристов такие операторы каршеринга, как YouDrive, "Делимобиль", BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion.



Напомним, каршеринг - это сервис городской краткосрочной аренды автомобилей. Он был запущен в начале осени 2015 года, а сейчас автопарк каршеринга насчитывает более 7,7 тысячи машин, а в системе зарегистрировано в общей сложности около двух миллионов человек. Аренда - поминутная, зависит от компании-оператора и вида тарифа, но в среднем составляет от шести до десяти рублей за минуту.