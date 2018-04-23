Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
202169
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
152422
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
253617
© Делимобиль

23 апр 2018 19:30

Дороги 67

К ЧМ-2018 иностранцам разрешат пользоваться столичным каршерингом

Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.

К чемпионату мира по футболу - 2018 операторы каршеринга начнут принимать иностранные документы в электронном виде для регистрации в системе - возможность для регистрации иностранцев появится на сайтах и в мобильных приложениях операторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Разобранный автомобиль московского каршеринга обнаружили в поле.

Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, у сервисов и сайтов каршеринга появится англоязычный вариант для удобства иностранцев. Для регистрации в системе краткосрочной аренды автомобилей гостям необходимо будет предоставить в электронном виде стандартный набор документов - водительские права и паспорт (принимаются международные документы).

Уже заявлено, что свой сервис сделают доступным для туристов такие операторы каршеринга, как YouDrive, "Делимобиль", BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion.

Напомним, каршеринг - это сервис городской краткосрочной аренды автомобилей. Он был запущен в начале осени 2015 года, а сейчас автопарк каршеринга насчитывает более 7,7 тысячи машин, а в системе зарегистрировано в общей сложности около двух миллионов человек. Аренда - поминутная, зависит от компании-оператора и вида тарифа, но в среднем составляет от шести до десяти рублей за минуту.  

Новинки

Volvo представила седан, в котором можно управлять атмосферой

Новинки

Компания BMW "дразнит" электрической версией кроссовера X3

Блокировки Роскомнадзора могут доставить проблем автолюбителям Для того, чтобы заблокировать в России работу мессенджера Telegram, Роскомнадзор блокирует сотни тысяч IP-адресов, что в итоге приводит к сбоям в работе многих интернет-ресурсов и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет. Под удар попала и система оформления электронных ОСАГО.
Водителей в России все реже судят за нарушения ПДД Верховный суд России опубликовал данные, из которых видно, что количество судебных решений по нарушениям ПДД постоянно уменьшается.
Москву накрыла свирепая буря: последствия стихии глазами очевидцев С приходом тепла до центральной части России добрались и ураганы: в минувшие выходные ряд городов оказался во власти свирепой стихии, которая обрушилась снегом, дождем и мощнейшими порывами ветра. Как выглядит столица после нашествия стихии, показали пользователи соцсетей.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера