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© АвтоВАЗ

23 апр 2018 13:35

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Стало известно, когда Lada Vesta Cross поступит в продажу

Представив недавно новую кросс-версию седана Lada Vesta, автопроизводитель не стал уточнять, когда новый "высокий седан" станет доступен к покупке. Однако эта информация все-таки просочилась в СМИ, и, если ей верить, желающим попробовать необычную новинку от "АвтоВАЗа" осталось ждать совсем недолго.

Продажи седана Lada Vesta Cross начнутся летом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, знакомые с руководством "АвтоВАЗа". Топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний уточнил, что продажи начнутся в июле, - так что ждать седана осталось немногим больше пары месяцев.

О цене пока что не сообщается. Для сравнения, универсал Vesta SW Cross стоит минимум 770 900 рублей, а разница в цене между "дорожными" седаном и универсалом в сходных комплектациях составляет 32 000 рублей (универсал дороже).

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Новый кросс-седан практически полностью повторил собственный прототип, показанный в 2016 году, - дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок и молдинги перешли на серийный автомобиль с концепта. В остальном внедорожный седан находится в полном родстве с универсалом.

Так, по своим габаритам вседорожный седан повторяет универсал SW Cross (длина - 4 424 мм, ширина - 1 785 мм), хотя четырехдверка чуть ниже "вагона" (1 526 мм) из-за отсутствия багажных рейлингов. Заявленный клиренс - аж 203 мм против 178 мм у обычного седана, так что новинке позавидуют даже кроссоверы.

Как и кросс-вагону, седану положен защитный пластиковый обвес по периметру кузова, 17-дюймовые колеса (они же ставятся и на универсал), а также переработанная и более энергоемкая подвеска.

По технической части откровений тоже нет: для вседорожного седана заявлены два существующих двигателя 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой или "роботом" АМТ. А вот полного привода по-прежнему нет.

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