Москву накрыла свирепая буря: последствия стихии глазами очевидцев

Стихия обрушилась на Северо-Западный и Центральный федеральные округа в субботу, 21 апреля. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС, ветер до 25 метров в секунду и осадки наблюдались в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве.

"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40 071 жилом доме и четырех социально значимых объектах, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов", — говорится в сообщении МЧС.



Но самое страшное, что не обошлось без жертв: в Москве погибла 12-летняя девочка. Во многих регионах, оказавшихся во власти бури, есть пострадавшие. По прогнозам Росгидромета, влияние циклона в понедельник, 23 апреля, сохранится в Поволжье. В данный момент выполняются все мероприятия по предупреждению и минимизации последствий циклона.



Ну а пострадавшие города пока что понемногу приходят в себя после шторма, а пользователи соцсетей делятся фотографиями, по которым можно оценить масштабы стихии.