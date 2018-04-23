Москву накрыла свирепая буря: последствия стихии глазами очевидцев

С приходом тепла до центральной части России добрались и ураганы: в минувшие выходные ряд городов оказался во власти свирепой стихии, которая обрушилась снегом, дождем и мощнейшими порывами ветра. Как выглядит столица после нашествия стихии, показали пользователи соцсетей.
Стихия обрушилась на Северо-Западный и Центральный федеральные округа в субботу, 21 апреля. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС, ветер до 25 метров в секунду и осадки наблюдались в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве.
"На территории 76 муниципальных образований было нарушено энергоснабжение в 1319 населенных пунктах, 40 071 жилом доме и четырех социально значимых объектах, произошли падения более 1500 деревьев, 11 рекламных щитов, получили повреждения 177 единиц личного автотранспорта, частично повреждены кровли 59 жилых домов и пяти социально значимых объектов", — говорится в сообщении МЧС.
Но самое страшное, что не обошлось без жертв: в Москве погибла 12-летняя девочка. Во многих регионах, оказавшихся во власти бури, есть пострадавшие. По прогнозам Росгидромета, влияние циклона в понедельник, 23 апреля, сохранится в Поволжье. В данный момент выполняются все мероприятия по предупреждению и минимизации последствий циклона.
Ну а пострадавшие города пока что понемногу приходят в себя после шторма, а пользователи соцсетей делятся фотографиями, по которым можно оценить масштабы стихии.
Ураган и штормовой ветер в Москве. Последствия. Жесть и печалька ������������������������ #самолёты #машины #рыбаки #работа #путешествие #река #отпуск #ржд #авто #деньги #природа #секси #выходные #любовь #город #ураганвмоскве #travel #собакадруг #сдобрымутром #рыбалка #половодье #деньрождения #fishing #лодка #этопитердетка #мартовскиекоты #sports #интерьер #шторм #озеро
Ураган и штормовой ветер в Москве. Последствия. Жесть и печалька ������������������������ #самолёты #машины #рыбаки #работа #путешествие #река #отпуск #ржд #авто #деньги #природа #секси #выходные #любовь #город #ураганвмоскве #travel #собакадруг #сдобрымутром #рыбалка #половодье #деньрождения #fishing #лодка #этопитердетка #мартовскиекоты #sports #интерьер #шторм #озеро
первые жертвы вчерашнего урагана в Москве записываются в ремонт ���� вот, на пассат упало дерево, владелец сейчас во дворе ждет бензопилу ГБУ Жилищник и грузит на наш эвакуатор ���� будем менять панель крыши, стекла и капот, а также подтягивать разошедшиеся стойки крыши ☝️ #ураган #шторм #ветер #бедствие #ураганвмоскве #вмоскве #кузов #кузовнойремонт #кузовной #упалодерево #деревоупало #дерево #деревопад #шквал #шквалистыйветер #жестянка #жесть #жестянщик #авто #auto #автожестянщик #покраска #машина #car #bodyrepair #автомобиль #passat #машинка #пассат #vw
Вчерашний ураган в Московском регионе вошёл в историю метеонаблюдений. ���� ———————————————————————— ⚠️Порывы ветра достигали до 30 метров в секунду. ———————————————————————— ����В результате стихии пострадали 17 человек.Девочку,которая находилась в крайне тяжелом состояние, врачам спасти не удалось.