Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Японский автопроизводитель намерен вернуть на рынок модель под названием Lancer - раньше на протяжении десяти поколений под этим названием выпускались седаны, универсалы и - в меньшей степени - хэтчбеки, которые завоевали огромную популярность по всему миру.

Однако к привычным типам кузова Lancer не вернется. Как заявил в интервью изданию AutoExpress один из руководителей Тревор Манн, форм-фактор новейшего "Лансера" уже почти проработан. Модель расположится в С-сегменте и станет хэтчбеком с "замашками" кроссовера: модели прочат фирменный полный привод, а также гибридные и электрические силовые установки. По словам Манна, С-сегмент хэтчбеков по-прежденму обладает большим потенциалом: если на рынках США и Европы продажи таких автомобилей несколько снизились, то в том же Китае они только растут.



Несмотря на то, что само слово "кроссовер" в интервью Манна так и не прозвучало, на подобную метаморфозу "Лансера" намекнул главный дизайнер марки Цунехиро Кунимото, который заявил, что новинка будет "необычным хэтчбеком, который станет представителем нового кузовного типа в сегменте", а в качестве дизайнерского референса был назван прототип электрического кроссовера Mitsubishi e-Evolution.



В целом же план по обновлению модельного ряда Mitsubishi довольно подробно расписан до 2025 года. Помимо возрождения модели Lancer, компания планирует ввести ряд новых моделей, которые станут преемниками нынешних кроссоверов Mitsubishi ASX и Outlander и пикапа L200. Кроме того, решается дальнейшая судьба и еще одной культовой модели марки - большого внедорожника Pajero.