Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

Корейский бренд Genesis отпочковался от материнской компании Hyundai, чтобы оборвать фамильную связь с "Солярисами" и уже на равных соперничать с престижными моделями от Mercedes-Benz, Audi и BMW. Хотя по большому счету, флагманский седан Genesis G90 сделан по рецепту своего предшественника - Hyundai Equus: техническая начинка среднего уровня здесь сочетается с монументальной внешностью и богатым оснащением даже в базовой комплектации.



А если говорить о топовой версии G90 Royal, то в ней есть буквально все и даже больше, включая целый комплекс систем безопасности. Чтобы пересчитать все ассистенты такого "Дженезиса", достаточно взглянуть на лобовое стекло. Здесь и камеры слежения за разметкой, и оптические элементы адаптивного освещения, не говоря уже о датчиках дождя и освещенности. На специальный сектор перед глазами водителя выводится проекция показаний приборов и подсказки навигации, а само стекло оснащено обогревом зоны покоя стеклоочистителей.

Минимальная цена 4,775 млн руб Максимальная цена 6,275 млн руб

Хочешь - не хочешь, а ветровое стекло становится все более замороченным и дорогим. Однозначно радует, что получить длинный перечень электронных помощников можно даже в начальной версии, заплатив за пакеты дополнительных опций Hi-Tech (125 000 руб.) и Smart Sense (250 000 руб.).



Вот как описывает флагманский G90 сам производитель:

Исполненный респектабельности и благородства, сдержанной новизны и силы, G90 станет вашей визитной карточкой на дороге. Целый комплекс технологических решений направлен на то, чтобы пассажир и водитель чувствовали себя уверенно в течение всей поездки. Одним из ключевых достоинств G90 является наивысший уровень безопасности пассажиров и водителя. Передовые технологии активной и пассивной безопасности наряду с одним из самых жестких в своем классе кузовом гарантируют максимальную защиту, превращая флагманский седан Genesis практически в эталон безопасного автомобиля. Из пресс-релизов компании Genesis.

Как вы уже могли догадаться, сегодня мы вновь затрагиваем простую и всегда актуальную тему замены лобового стекла, и причин этому может быть великое множество. Сколы от камней могут появиться уже через пять минут после выезда из автосалона, со временем наступает возрастное помутнение, на поверхности появляются микроцарапины, которые неслабо ухудшают обзорность.

Повредить лобовое могут сломанные ветки, падающие сосульки с неочищенных карнизов или просто вандалы. От всего этого, увы, не застрахован ни дешевый "Солярис", ни роскошный Genesis, так что замена ветрового стекла для каждого автовладельца - считай, обычный эксплуатационный нюанс.

Почему героем нашей рубрики внезапно стал именно "Дженезис", а не навороченные "Мерседес" или "БМВ"? Да потому что корейцы просто взяли цены на запчасти для большой немецкой тройки и умножили их на три. Как сообщили нам официальные дилеры марки Genesis в Москве, новое лобовое стекло для G90 2018 года выпуска в комплектации Royal обойдется аж в 237 540 рублей. Прибавьте сюда еще 7 350 рублей на ремкомплект для замены (клей, герметик и т.д.), а также 9 300 рублей на работы по монтажу нового стекла. В итоге получаем 254 190 рублей! Как вам такая сумма?

Запчасти 244 890 рублей Работы по установке 9 300 рублей Итого 254 190 рублей

Откуда в концерне Hyundai-Kia берется такое нелепое ценообразование, честно говоря, непонятно. Здесь корейцы переплюнули даже марку Lexus, которая тоже "прославилась" своими аппетитами при продаже запчастей.

Вдобавок мы сравнили стоимость нового лобового стекла "Дженезиса" с аналогами для Mercedes-Maybach S 500 и BMW 7 серии в максимальных комплектациях. Представьте себе, в обоих случаях оригинальные стекла стоят около 80 тысяч!



Судя по всему, астрономическое удорожание дает наличие специальной поверхности для проекционного дисплея, потому как для более простых Genesis G90 без этой опции стекло стоит в районе сотни тысяч (что тоже абсурд). Вот такой потребительский парадокс - вроде бы экономишь при покупке автомобиля, но теряешь на его ремонте.

P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)