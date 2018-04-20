Водителей в России все реже судят за нарушения ПДД

Верховный суд России опубликовал данные, из которых видно, что количество судебных решений по нарушениям ПДД постоянно уменьшается.
По данным судебного департамента Верховного суда за 2017 год, тенденцией стало постепенное снижение числа нарушителей, наказываемых судами, пишет "Коммерсант". При этом суды рассматривают дела, связанные с самыми серьезными проступками на дорогах: выезд на встречку, нетрезвая езда, значительное превышение скорости.
Однако за год с 8,7 тыс. до 8,1 тыс. сократилось число наказаний за управление автомобилем с техническими неисправностями (неисправности тормозной системы, рулевого управления; ст. 12.5 КоАП). С 8,3 тыс. до 5,9 тыс. уменьшилось количество случаев наказания водителей, выехавших в нарушение ПДД на железнодорожные пути (ст. 12.10 КоАП). Вдвое, до 1,7 тыс., уменьшилось число наказаний за непредоставление преимущества транспорту с включенным спецсигналом. Втрое (до 2 тыс.) сократилось число водителей, наказанных за значительное превышение скорости (более 60 км/ч; ст. 12.9 ч. 4–7 КоАП).
Интересна и статистика по нетрезвым водителям. Число осужденных по ст. 12.8 КоАП (управление автомобилем в нетрезвом виде) сократилось с 353,1 тыс. до 317,4 тыс., по ст. 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования) — с 228,5 тыс. до 204,2 тыс. В обоих случаях суды назначают наказание в виде лишения прав и штрафа в размере 30 тыс. руб. При этом из статистики Верховного суда следует, что общий объем наложенных штрафов за пьяное вождение в 3,3 раза больше, чем объем уплаченных (или принудительно взысканных), - 2,3 млрд руб. против 7,8 млрд руб.
Это связано с тем, что штрафы, выписываемые ГИБДД без участия судов, граждане оплачивают охотнее (добровольно оплачено около 70%), так как есть возможностью воспользоваться скидкой, которая не распространяется на серьезные нарушения ПДД, наказание за которые назначают суды.
Статистика дел по выездам на встречную полосу (ч. 4 и 5 ст. 12.15 КоАП) следующая: количество решений судов сократилась с 195,5 тыс. до 181,4 тыс., при этом значительная часть водителей (более 159 тыс.) отделалась лишь штрафом без лишения прав, которое применяется, как правило, при отягчающих обстоятельствах.