Репетиции военного парада: где и когда перекроют дороги в Москве

Движение начнут ограничивать на Киевском шоссе, МКАД и Рублевске, в связи с чем власти Москвы уже призвали граждан пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

Участвующая в параде Победы на Красной площади военная техника будет базироваться на базе в Мневниковской пойме, сообщает "Коммерсант". Ниже - список улиц и времени дня, когда дороги будут перекрываться.

20 апреля c 22:00:

для прохождении колонны из Алабино будут закрыты для проезда участок Киевского шоссе, Минское шоссе, участок МКАД от Минского до Рублевского шоссе, участок МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осенняя, Крылатская и Нижние Мневники.

21 апреля с 03:00 до 07:00:

перекроют проезд к железнодорожной станции Пресня, закроют 3-ю Магистральную улицу, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники (по встречной полосе), улицу Мневники в сторону улицы Народного Ополчения (по встречной полосе), улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00:

ограничат проезд по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Перекрытия будут сниматься по мере прохождения колонны.

26 апреля и 3 мая с 22:40, 6 мая с 10:40:

закроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.

26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00:

перекрытия введут на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской. Движение автомобилей будут открывать по мере прохождения колонны.

27 апреля, 4 мая с 01:00, 6 и 9 мая с 10:40:

ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники.

Кроме списка перекрываемых улиц, уже известно и то, какую технику покажут на параде - ее список раскрыло Минобороны, сообщает издание "Красная звезда".

Всего на параде будет свыше 120 единиц наземного вооружения, включая бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс", танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ". Впервые будут представлены боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4. Также впервые в параде будет участвовать механизированный расчет Росгвардии: в него войдут специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль".

Над Красной площадью также пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.